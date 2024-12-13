https://ria.ru/20241213/ukraina-1989161739.html

Депутат Рады назвал идею с "миротворцами" провальной

Депутат Рады назвал идею с "миротворцами" провальной - РИА Новости, 13.12.2024

Депутат Рады назвал идею с "миротворцами" провальной

Идея с вводом так называемых "миротворцев" на территорию Украины изначально провальная, Владимиру Зеленскому придется снижать возраст мобилизации до 18 лет... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T23:19

2024-12-13T23:19

2024-12-13T23:27

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

александр дубинский

анналена бербок

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Идея с вводом так называемых "миротворцев" на территорию Украины изначально провальная, Владимиру Зеленскому придется снижать возраст мобилизации до 18 лет из-за нехватки личного состава ВСУ, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Ранее немецкие СМИ сообщали, что глава МИД Германии Анналена Бербок якобы допустила отправку военных бундесвера на Украину для обеспечения перемирия. Однако, отвечая на вопрос журналистов в Брюсселе, Бербок ограничилась лишь общими словами и не говорила напрямую об отправке войск. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину. В пятницу официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что вопрос об отправке европейских войск для обеспечения перемирия на Украине в данный момент не актуален. "Как только провалится идея с "миротворцами" из Европы и "приглашением" в НАТО, у Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как снижать мобилизационный возраст. Идея про контракт для тех, кому 18-25 лет, - первый шаг к этому решению. Сделав службу для этого возрастного отрезка "добровольной", под нее мобилизуют всех, кто попадет под руку. Зеленский уже купается в ванной из крови. Если он нырнет туда с головой, для него ничего не изменится", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он считает, что положить этому жертвоприношению конец при желании может только победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп. "Иначе кровавый комик реально отправит на фронт 18-летних, 16-летних, и женщин, и собак, и кошек. В Бога он не верит, а в аду для него и так особое место", - подчеркнул Дубинский. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241213/dubinskiy-1988948731.html

https://ria.ru/20241211/zakharova-1988603669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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