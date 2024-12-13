https://ria.ru/20241213/ukraina-1988947191.html
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы произошли в Одесской области, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:22
2024-12-13T05:22
2024-12-13T06:12
специальная военная операция на украине
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одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы произошли в Одесской области, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале."Одесская область - взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном ТСН.Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове и Буче Киевской области.Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, в свою очередь, сообщал о поражении химического производства в Павлограде Днепропетровской области и ангара с техникой ВСУ в Ромнах Сумской области. Кроме того, по словам Лебедева, российская армия нанесла удары в направлении железной дороги и складов в Борисполе Киевской области, а также по аэродрому в Мирнограде Полтавской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241213/devis-1988945778.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы РФ
В Одесской области прогремели взрывы
ТСН: в Одесской области прогремели взрывы