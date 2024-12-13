https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

Поляки не захотели погибать на Украине, чем расстроили Макрона

Поляки не захотели погибать на Украине, чем расстроили Макрона - РИА Новости, 13.12.2024

Поляки не захотели погибать на Украине, чем расстроили Макрона

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон стремительно посетил Варшаву. Казалось бы, рядовой, ничего особо не значащий визит. Но он вызвал немалый ажиотаж в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T08:00

2024-12-13T08:00

2024-12-13T08:02

украина

нато

эммануэль макрон

польша

франция

дональд туск

владимир корнилов

аналитика

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Вчера президент Франции Эммануэль Макрон стремительно посетил Варшаву. Казалось бы, рядовой, ничего особо не значащий визит. Но он вызвал немалый ажиотаж в мировых медиа еще до того, как француз пересек польскую границу.Во Франции скорее выразили недоумение. В условиях острейшего политического и экономического кризиса, вызванного отсутствием правительства, от Макрона требовали скорейшего представления кандидатуры нового премьер-министра. Все ожидали, что президент сначала представит своего кандидата, а уже после этого поедет за рубеж. Но Макрон — по известной только ему причине — решил объявить о своем решении только после возвращения из Варшавы.А вот польские СМИ и политики буквально сходили с ума от визита и сопутствовавших ему слухов. Тон задал премьер Польши Дональд Туск, который на заседании правительства с авторитетным видом заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться уже текущей зимой, а Польша будет играть в них чуть ли не ведущую роль.А затем польcкая же газета Rzeczpospolita сообщила совсем уж сенсационные подробности, связанные с визитом французского гостя. Она заявила, что Туск и Макрон намереваются обсудить ввод контингента миротворческих войск по итогам мирного соглашения на линию разграничения между Украиной и Россией. Причем газета даже поведала, что в буферную зону будут направлены пять бригад из 40 тысяч натовских военнослужащих, а управление одной из этих бригад, разумеется, будет передано полякам — ну а кому еще!Затем эту же идею озвучил целый ряд других западных СМИ, а французские военные эксперты даже дополнили эту информацию, сообщив, что миротворческие силы будут состоять из подразделений Франции, Британии, Польши, стран Прибалтики, Скандинавии и Бенилюкса. В общем, вся Европа должна была оказаться на наших границах — Туск ведь в свое время сказал, что европейцами могут называться только те, кто солидарны с киевским режимом.И все на Западе начали бурно обсуждать эту безумную идею, которая априори не устроит Россию, начавшую СВО для достижения прямо противоположных целей — для того, чтобы как раз не допустить появления в нашем подбрюшье военной инфраструктуры НАТО. Для тех, кто на Западе обсуждают необходимость предоставления Украине "гарантий безопасности" в рамках гипотетического мирного соглашения, следует особо напомнить, что Россия ровно три года назад — в декабре 2021-го — потребовала предоставить ей гарантии безопасности. И если бы тогда Запад прислушался к предупреждениям Москвы, вооруженного конфликта можно было бы избежать. А ведь наши требования с тех пор не изменились!Если же на Западе кто-то решил, что мы можем отступить, то пусть сами себе зададут вопрос: а с какой стати? Российские войска наступают, ситуация для Украины — и это признают все ее союзники — ухудшается с каждым днем. И теперь "хитрые" Макрон и Туск намеревались предложить "капитуляцию России"? Оригинальный подход к решению мировых конфликтов, ничего не скажешь. И как Гитлер не додумался в апреле 1945-го предложить противникам "мирную сделку", разместив немецких "миротворцев" под Лондоном!Но поляков, похоже, понесло. Они уже на полном серьезе начали делить Украину на будущие зоны оккупации! Польский военный портал Defence24 радостно потирал руки: Макрон приехал в Варшаву, потому что он зависит от нас! И делался практический вывод: "Пришло время использовать стратегию, к которой французы прибегали на протяжении многих лет: "Искусство дипломатии заключается в том, чтобы уметь разрезать торт так, чтобы каждый чувствовал, что получил самый большой кусок". <…> Теперь Польша получает индивидуальное приглашение и большой кусок торта. Пора отгрызть что-нибудь для себя".И это "что-нибудь", конечно же, кусок Украины! Нет, политики пока что так прямо вслух об этом не заявляют. Но дискуссия по этому поводу среди польских экспертов и обывателей в соцсетях шла довольно шумная и эмоциональная. Комментаторы предлагали уже начать делить Украину, с тем чтобы извлечь как можно больше выгоды для Польши. При этом звучали и тревожные сомнения в целесообразности такого шага: "Завоевать — это одно, а удержать, денационализировать и полонизировать — другое".Но в ходе беседы с Макроном польские политики вдруг "прозрели". Дональд Туск потребовал прекращения спекуляций и отверг идею присутствия польских войск на территории Украины и до и после подписания каких бы то ни было мирных соглашений. После чего Макрон вдруг резко заторопился в Париж, сократив сроки своего пребывания в польской столице и запланированные на вечер церемонии. Видимо, что-то его расстроило.Выглядит так, что поляки после первой волны энтузиазма по поводу участия в дележе Украины вдруг начали что-то подозревать. Известный в Польше военный эксперт, отставной генерал Леон Коморницкий заявил: "Войско польское не должно ни при каких обстоятельствах, для любых задач, связанных с продолжающейся войной и ее замораживанием, входить на территорию Украины — это было бы свидетельством не только отсутствия воображения и ответственности политиков, но и их крайней глупости!"Но другой отставной генерал Роман Полько все-таки сильно переживает из-за перспективы остаться не у дел при решении судьбы Украины, заявляя: "Польша не может оставаться в стороне, когда другие действуют. Я не говорю, что мы должны там лидировать, вести, но мы должны найти золотую середину".Однако единственным гарантом безопасности Польши — и в этом сходятся все эти эксперты — является не Париж, а Вашингтон. Видимо, это Макрону и было сказано слегка отошедшими от начальной эйфории польскими политиками. Попросту говоря, француза попросили не торопиться и дождаться прихода нового хозяина Белого дома. Украинский пирог полякам откусить, конечно, хочется, но тупо гибнуть ради удовлетворения амбиций каких-нибудь Макронов или Джонсонов — на это могли согласиться только в Киеве.

https://ria.ru/20241212/makron-1988877431.html

https://ria.ru/20241212/polsha-1988853335.html

https://ria.ru/20241212/voyska-1988848690.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, нато, эммануэль макрон, польша, франция, дональд туск, владимир корнилов, аналитика