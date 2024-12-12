https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

Миф о миротворцах — зачем Европа обсуждает планы ввода войск на Украину

Миф о миротворцах — зачем Европа обсуждает планы ввода войск на Украину - РИА Новости, 12.12.2024

Миф о миротворцах — зачем Европа обсуждает планы ввода войск на Украину

После того как в воскресенье Дональд Трамп призвал "немедленно прекратить огонь и начать переговоры" между Украиной и Россией, на Западе наблюдается повышенная... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:00

2024-12-12T08:00

2024-12-12T08:00

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После того как в воскресенье Дональд Трамп призвал "немедленно прекратить огонь и начать переговоры" между Украиной и Россией, на Западе наблюдается повышенная активность. Неважно, что реальных предпосылок для переговоров нет — Зеленский к ним не готов (уповая на то, что в реальности Трамп не прекратит поддержку Украины), а Россия не собирается отказываться от принципиального требования, которое можно сформулировать как "Украина никогда и ни в каком виде, включая двусторонние соглашения, не будет входить в западные военные структуры", — на Западе готовятся к новой фазе борьбы за Украину. Ее можно назвать психологической атакой на Россию: предлагается целый ряд мер, которые должны продемонстрировать Владимиру Путину неуклонную решимость Запада ужесточить давление и поднять ставки — в общем, ни в коем случае не отступаться от Украины.Два самых примечательных направления такой атаки — это, конечно, вбросы о планах Байдена ввести новые санкции против российской нефти (включая ее перевозчиков и покупателей) и настойчивое муссирование разговоров о вводе европейских миротворцев на Украину. Обе эти темы раскручиваются все сильнее, и для обсуждения вопроса о миротворцах сегодня в Варшаву даже приедет Эммануэль Макрон.Дрожит ли Путин от подобных новостей? Конечно, нет, потому что понимает: в них нет почти ничего, кроме блефа. Может ли Вашингтон ввести тотальные санкции против российской нефти, целясь в покупателей, в том числе в Индию? Может. Вот только рынок отреагирует масштабнейшим ростом цен, который ударит по всем, включая США и Европу. Россия постепенно приспособится и к этим санкциям (та же Индия не откажется от поставок), а эффект и для мировой, и для американской экономики будет однозначно негативный. К тому же, придя к власти, Трамп с его лозунгом "Бури, детка, бури!" все равно отменит санкции: ему нужна дешевая нефть, а одним лишь увеличением добычи в США этого не добиться. Поэтому запугать Россию "адскими нефтяными санкциями" не получится, что, впрочем, и так все понимают.С миротворцами все еще проще — с идей их отправки на Украину давно уже выступает тот же Макрон. Сейчас неофициально говорят уже о 40 тысячах европейских солдат, которых предоставят страны НАТО: Польша, Голландия, Скандинавские страны, Франция, а то и Великобритания. Зеленский одобрительно отзывается об этой идее, отмечая, что такая миротворческая миссия стала бы гарантией безопасности Украины до момента ее вступления (приглашения) в Североатлантический альянс. Все это просто замечательно, вот только для отправки миротворцев не хватает сущей мелочи — согласия России.Еще, конечно, начала переговоров. Но насчет этого атлантисты не беспокоятся. Трамп как рявкнет — и Москва с Киевом сразу же начнут договариваться о прекращении огня, а тут как раз и Евросоюз со своими миротворцами наготове стоит. Все просто?Этот абсурд можно было бы даже не обсуждать, однако активное прокачивание темы миротворцев заставляет напомнить очевидное: Россия никогда не согласится ни на какое присутствие натовских войск на Украине, ни в каком виде и форме — миротворцев, воинских контингентов, корпусов отдельных стран НАТО или сводных бригад альянса как такового. Эти варианты не могут даже обсуждаться с Москвой: мы ведем боевые действия именно потому, что не хотим позволить Западу забрать Украину себе. Что тут непонятного, в том числе для западных стратегов?Ничего. Однако они все равно рассуждают и обсуждают идею "миротворческих сил", как и вступления Украины в НАТО. Причем некоторым атлантистам, похоже, представляется очень многообещающей идея обменять вступление в альянс на миротворцев: предложим России отсрочить вступление Украины в НАТО лет на 15-20, а в обмен попросим согласиться на ввод миротворцев. Гениально, да?Как будет действовать на украинском направлении после вступления в должность президент Дональд Трамп — пока что непонятно (в том числе ему самому). Но если европейским атлантическим активистам удастся продать ему идею "миротворческого корпуса", его план может оказаться даже более мертворожденным, чем это видится сейчас. Впрочем, у Трампа есть одно важное качество: он куда больший реалист, чем сегодняшние среднестатистические лидеры Запада.

https://ria.ru/20241211/makron-1988640885.html

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аналитика, украина, россия, дональд трамп, нато