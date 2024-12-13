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Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа, сообщает CBS

Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа, сообщает CBS - РИА Новости, 13.12.2024

Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа, сообщает CBS

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон в качестве гостя на президентскую инаугурацию Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T03:45

2024-12-13T03:45

2024-12-13T04:57

в мире

китай

сша

пекин

дональд трамп

си цзиньпин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон в качестве гостя на президентскую инаугурацию Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на информированные источники. Ранее телеканал со ссылкой на источники сообщил, что Трамп направил председателю КНР приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января 2025 года. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт подтвердила эту информацию. "Ожидается, что на мероприятии 20 января будут присутствовать посол Китая в США и его супруга, что является стандартной практикой", — сообщает телеканал. Источники добавили, что к послу могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина, но не сам лидер КНР. Как сообщает телеканал, приглашение, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало Пекин врасплох. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и сложной динамике сил в американо-китайских отношениях, остались в недоумении относительно намерений Трампа. Согласно данным госдепартамента, который ведет учет с 1874 года, на инаугурации президента США никогда не присутствовал глава иностранного государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин