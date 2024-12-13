В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве, Сумской, Полтавской и еще 6 областях Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Киеве тревога начала звучать в 22.26 (23.26 мск) пятницы, в Киевской области - в 21.50 (22.50 мск). На остальные области сигнал воздушной тревоги начал распространяться с 19.01 (20.01 мск) пятницы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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