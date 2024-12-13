https://ria.ru/20241213/trevoga-1989163335.html

В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.12.2024

В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T23:32

2024-12-13T23:32

2024-12-13T23:39

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Киеве тревога начала звучать в 22.26 (23.26 мск) пятницы, в Киевской области - в 21.50 (22.50 мск). На остальные области сигнал воздушной тревоги начал распространяться с 19.01 (20.01 мск) пятницы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, дмитрий песков