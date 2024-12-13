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В двух российских областях отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024
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05:52 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/trevoga-1988948560.html
В двух российских областях отменили опасность атаки БПЛА
В двух российских областях отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024
В двух российских областях отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой и Воронежской областях. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:52
2024-12-13T05:52
происшествия
воронежская область
липецк
елец
игорь артамонов
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой и Воронежской областях. В Липецке, Липецком и Становлянском муниципальных образованиях (МО), в городе Елец, Елецком, Краснинском, Лебедянском и Данковском муниципальных районах (МР) опасность атаки беспилотников объявили в 2.43 мск, в 5.31 мск тревогу отменили. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для г. Липецк, Липецкого МО, г. Елец, Елецкого МР, Краснинского МР, Становлянского МО, Лебедянского и Данковского МР. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области... Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - написал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. В Воронежской области опасность атаки БПЛА объявили в 0.35 мск. Отбой прозвучал в 5.30 мск. "Отмена опасности атаки БПЛА в регионе!" - сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241212/pvo-1988927055.html
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воронежская область
липецк
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происшествия, воронежская область, липецк, елец, игорь артамонов, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Липецк, Елец, Игорь Артамонов, Александр Гусев (губернатор)
В двух российских областях отменили опасность атаки БПЛА

В Липецкой и Воронежской областях отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой и Воронежской областях.
В Липецке, Липецком и Становлянском муниципальных образованиях (МО), в городе Елец, Елецком, Краснинском, Лебедянском и Данковском муниципальных районах (МР) опасность атаки беспилотников объявили в 2.43 мск, в 5.31 мск тревогу отменили.
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Вчера, 22:44
"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для г. Липецк, Липецкого МО, г. Елец, Елецкого МР, Краснинского МР, Становлянского МО, Лебедянского и Данковского МР. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области... Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - написал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
В Воронежской области опасность атаки БПЛА объявили в 0.35 мск. Отбой прозвучал в 5.30 мск.
"Отмена опасности атаки БПЛА в регионе!" - сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияВоронежская областьЛипецкЕлецИгорь АртамоновАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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