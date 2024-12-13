https://ria.ru/20241213/trevoga-1988948560.html

В двух российских областях отменили опасность атаки БПЛА

В двух российских областях отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024

В двух российских областях отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой и Воронежской областях. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:52

2024-12-13T05:52

2024-12-13T05:52

происшествия

воронежская область

липецк

елец

игорь артамонов

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой и Воронежской областях. В Липецке, Липецком и Становлянском муниципальных образованиях (МО), в городе Елец, Елецком, Краснинском, Лебедянском и Данковском муниципальных районах (МР) опасность атаки беспилотников объявили в 2.43 мск, в 5.31 мск тревогу отменили. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для г. Липецк, Липецкого МО, г. Елец, Елецкого МР, Краснинского МР, Становлянского МО, Лебедянского и Данковского МР. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области... Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - написал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. В Воронежской области опасность атаки БПЛА объявили в 0.35 мск. Отбой прозвучал в 5.30 мск. "Отмена опасности атаки БПЛА в регионе!" - сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241212/pvo-1988927055.html

https://ria.ru/20241213/obstrely-1988934949.html

воронежская область

липецк

елец

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, липецк, елец, игорь артамонов, александр гусев (губернатор)