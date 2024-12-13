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В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:54 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/trevoga-1988934465.html
В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024
В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки БПЛА
На территории Белгородской и Воронежской областей объявлена опасность атаки БПЛА. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:54
2024-12-13T00:54
специальная военная операция на украине
воронежская область
белгородская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На территории Белгородской и Воронежской областей объявлена опасность атаки БПЛА. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале. Опасность объявлена также в Воронежской области. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241212/pvo-1988927055.html
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воронежская область
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воронежская область, белгородская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Белгородская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки БПЛА

На территории Белгородской и Воронежской областей объявлена опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На территории Белгородской и Воронежской областей объявлена опасность атаки БПЛА.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями
Вчера, 22:44
Опасность объявлена также в Воронежской области.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
Вчера, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьБелгородская областьАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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