https://ria.ru/20241213/trevoga-1988934465.html
В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024
В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки БПЛА
На территории Белгородской и Воронежской областей объявлена опасность атаки БПЛА. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:54
2024-12-13T00:54
2024-12-13T00:54
специальная военная операция на украине
воронежская область
белгородская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На территории Белгородской и Воронежской областей объявлена опасность атаки БПЛА. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале. Опасность объявлена также в Воронежской области. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241212/pvo-1988927055.html
https://ria.ru/20241212/pvo-1988854474.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, белгородская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Белгородская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки БПЛА
На территории Белгородской и Воронежской областей объявлена опасность атаки БПЛА