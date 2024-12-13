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Стармер призвал G7 усилить давление на Россию - РИА Новости, 13.12.2024
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23:52 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/starmer-1989164665.html
Стармер призвал G7 усилить давление на Россию
Стармер призвал G7 усилить давление на Россию - РИА Новости, 13.12.2024
Стармер призвал G7 усилить давление на Россию
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию, в том числе при помощи санкций и усиления помощи Киеву,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T23:52
2024-12-13T23:52
в мире
россия
украина
москва
кир стармер
владимир путин
юрий ушаков
g7
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию, в том числе при помощи санкций и усиления помощи Киеву, говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра по итогам виртуальной конференции лидеров. Как следует из заявления, Стармер призвал лидеров стран G7 продолжать "максимизировать тяготы" российских властей, "увеличив военную поддержку Украины и усилив экономическое давление, в том числе посредством введения дополнительных санкций там, где это возможно". Стармер считает, что усилить поддержку Украины нужно из-за того, что Россия якобы не проявляет "никаких признаков смягчения" позиции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989142061.html
https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html
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в мире, россия, украина, москва, кир стармер, владимир путин, юрий ушаков, g7, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Кир Стармер, Владимир Путин, Юрий Ушаков, G7, НАТО, Вооруженные силы Украины
Стармер призвал G7 усилить давление на Россию

Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию при помощи санкций

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию, в том числе при помощи санкций и усиления помощи Киеву, говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра по итогам виртуальной конференции лидеров.
Как следует из заявления, Стармер призвал лидеров стран G7 продолжать "максимизировать тяготы" российских властей, "увеличив военную поддержку Украины и усилив экономическое давление, в том числе посредством введения дополнительных санкций там, где это возможно". Стармер считает, что усилить поддержку Украины нужно из-за того, что Россия якобы не проявляет "никаких признаков смягчения" позиции.
Андрюс Кубилюс - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
На Украину прибыл комиссар ЕС по вопросам обороны
Вчера, 19:49
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп придет — Европу убьет
12 декабря, 08:00
 
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