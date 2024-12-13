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США создали штаб по противодействию экономическому давлению Китая - РИА Новости, 13.12.2024
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02:57 13.12.2024 (обновлено: 02:58 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/ssha-1988940939.html
США создали штаб по противодействию экономическому давлению Китая
США создали штаб по противодействию экономическому давлению Китая - РИА Новости, 13.12.2024
США создали штаб по противодействию экономическому давлению Китая
США создали штаб по противодействию тому, что они называют экономическим принуждением со стороны стран, вызывающих у них беспокойство, в частности Китая, заявил РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T02:57
2024-12-13T02:58
в мире
сша
китай
пекин
джо байден
дональд трамп
си цзиньпин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США создали штаб по противодействию тому, что они называют экономическим принуждением со стороны стран, вызывающих у них беспокойство, в частности Китая, заявил действующий президент Джо Байден. "Целевая группа будет работать с различными агентствами и офисами, чтобы контролировать разработку и реализацию комплексной стратегии правительства Соединенных Штатов по реагированию и сдерживанию принудительных экономических практик со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР", - говорится в меморандуме Байдена. Группа будет состоять из представителей различных ведомств, включая госдепартамент США, минфин и Пентагон, целью которых будет реагирование на "растущее экономическое принуждение со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР; оценка потенциальной уязвимости стран", говорится в документе. Предыдущий президентский срок недавно выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. Китай в свою очередь считает, что США в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не играть в игру с нулевой суммой, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20241212/kitaj-1988764291.html
https://ria.ru/20241202/kitay-1986940386.html
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в мире, сша, китай, пекин, джо байден, дональд трамп, си цзиньпин, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Пекин, Джо Байден, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Министерство обороны США
США создали штаб по противодействию экономическому давлению Китая

Байден: США создали штаб по борьбе с экономическим давлением со стороны Китая

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США создали штаб по противодействию тому, что они называют экономическим принуждением со стороны стран, вызывающих у них беспокойство, в частности Китая, заявил действующий президент Джо Байден.
"Целевая группа будет работать с различными агентствами и офисами, чтобы контролировать разработку и реализацию комплексной стратегии правительства Соединенных Штатов по реагированию и сдерживанию принудительных экономических практик со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР", - говорится в меморандуме Байдена.
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Группа будет состоять из представителей различных ведомств, включая госдепартамент США, минфин и Пентагон, целью которых будет реагирование на "растущее экономическое принуждение со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР; оценка потенциальной уязвимости стран", говорится в документе.
Предыдущий президентский срок недавно выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
Китай в свою очередь считает, что США в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не играть в игру с нулевой суммой, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.
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В миреСШАКитайПекинДжо БайденДональд ТрампСи ЦзиньпинМинистерство обороны США
 
 
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