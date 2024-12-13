США создали штаб по противодействию экономическому давлению Китая
Байден: США создали штаб по борьбе с экономическим давлением со стороны Китая
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США создали штаб по противодействию тому, что они называют экономическим принуждением со стороны стран, вызывающих у них беспокойство, в частности Китая, заявил действующий президент Джо Байден.
"Целевая группа будет работать с различными агентствами и офисами, чтобы контролировать разработку и реализацию комплексной стратегии правительства Соединенных Штатов по реагированию и сдерживанию принудительных экономических практик со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР", - говорится в меморандуме Байдена.
Группа будет состоять из представителей различных ведомств, включая госдепартамент США, минфин и Пентагон, целью которых будет реагирование на "растущее экономическое принуждение со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР; оценка потенциальной уязвимости стран", говорится в документе.
Предыдущий президентский срок недавно выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
Китай в свою очередь считает, что США в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не играть в игру с нулевой суммой, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.