https://ria.ru/20241213/ssha-1988940939.html

США создали штаб по противодействию экономическому давлению Китая

США создали штаб по противодействию экономическому давлению Китая - РИА Новости, 13.12.2024

США создали штаб по противодействию экономическому давлению Китая

США создали штаб по противодействию тому, что они называют экономическим принуждением со стороны стран, вызывающих у них беспокойство, в частности Китая, заявил РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T02:57

2024-12-13T02:57

2024-12-13T02:58

в мире

сша

китай

пекин

джо байден

дональд трамп

си цзиньпин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США создали штаб по противодействию тому, что они называют экономическим принуждением со стороны стран, вызывающих у них беспокойство, в частности Китая, заявил действующий президент Джо Байден. "Целевая группа будет работать с различными агентствами и офисами, чтобы контролировать разработку и реализацию комплексной стратегии правительства Соединенных Штатов по реагированию и сдерживанию принудительных экономических практик со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР", - говорится в меморандуме Байдена. Группа будет состоять из представителей различных ведомств, включая госдепартамент США, минфин и Пентагон, целью которых будет реагирование на "растущее экономическое принуждение со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР; оценка потенциальной уязвимости стран", говорится в документе. Предыдущий президентский срок недавно выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. Китай в свою очередь считает, что США в отношениях с Пекином следует выбирать диалог, а не конфронтацию, развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не играть в игру с нулевой суммой, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20241212/kitaj-1988764291.html

https://ria.ru/20241202/kitay-1986940386.html

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китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, пекин, джо байден, дональд трамп, си цзиньпин, министерство обороны сша