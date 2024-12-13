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"Где его взять?" Европа столкнулась с неприятной реальностью из-за России - РИА Новости, 13.12.2024
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08:00 13.12.2024 (обновлено: 08:03 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/spg-1988797935.html
"Где его взять?" Европа столкнулась с неприятной реальностью из-за России
"Где его взять?" Европа столкнулась с неприятной реальностью из-за России - РИА Новости, 13.12.2024
"Где его взять?" Европа столкнулась с неприятной реальностью из-за России
В российском газовом экспорте в ЕС уже 40% приходится на СПГ, а его стоимость выросла на 150% за три года. Трубопроводные поставки, скорее всего, еще сильнее... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:00
2024-12-13T08:03
экономика
цены на нефть
европа
россия
сша
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В российском газовом экспорте в ЕС уже 40% приходится на СПГ, а его стоимость выросла на 150% за три года. Трубопроводные поставки, скорее всего, еще сильнее сократятся — после закрытия транзита через Украину. В Еврокомиссии предложили вообще отказаться от СПГ из России и больше закупать у США. Однако эксперты предупреждают: упорство и недальновидность политиков в итоге опять ударят по экономике, как уже было в разгар энергокризиса.Нарастили экспортПо данным статистической службы ЕС (Евростат), в третьем квартале доля СПГ из России увеличилась до 20%.В прошлом году ЕC стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа, потратив на него больше шести миллиардов евро. Причем 87% забрали Испания, Франция и Бельгия, указывается в отчете Института экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA).С января по июнь импорт увеличился на 11% относительно того же периода 2023-го. Россия даже обогнала Катар, выйдя на второе место среди поставщиков после США (35%). По оценкам, ЕС потратил на это 3,5 миллиарда евро.Франция, в частности, нарастила закупки более чем вдвое.В Европе признают: альтернатив немного. Но торговлю с Россией все же хотят прикрыть."Нужно изгнать"Новый состав Еврокомиссии настроен решительно."Мы должны изгнать российский природный газ с европейского рынка и активно инвестировать в зеленую энергетику, чтобы снизить цены для нашей промышленности и потребителей", — провозгласила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Логика достаточно странная. Ограничение поставок чревато лишь подорожанием товаров и услуг. Европа уже это проходила, когда лишилась трубопроводного газа из России. На пике энергокризиса котировки на споте доходили до 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Закрылись десятки предприятий.Поясняя заявление фон дер Ляйен, официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что цена измеряется не только финансово, но и "политически, стратегически, геостратегически", а эти факторы якобы делают поставки из России "слишком дорогими".Повышенный спросГазовые котировки в Европе устойчиво растут с весны. Наблюдатели не исключают и очередного резкого скачка — в сезон пикового спроса.И неважно, что подземные хранилища полны под завязку. Из-за холодов отбор газа оттуда почти в 20 раз превышает закачку.Если так пойдет и дальше, запасы истощатся и котировки к середине января поднимутся до 600 долларов за тысячу кубометров или выше, прогнозируют аналитики "БКС Экспресс"."Инициатива ЕК выглядит комично на фоне растущего спроса. Особенно в свете вероятного прекращения транзитного соглашения, которое истекает через несколько недель. Европа рискует вовсе остаться без российского голубого топлива — серьезный вызов для энергетической системы", — отмечает Павел Марышев, член экспертного совета при российском газовом обществе."Энергоносителями мы себя обеспечили, но не должны забывать, как дорого это обошлось нашей промышленности, потому что рыночные цены в Европе в настоящее время значительно выше, чем раньше", — сказал в кулуарах конференции по СПГ в Берлине генеральный директор SEFE Эгберт Лаге. Его слова приводит Reuters. Действительно, если в течение пяти лет до энергокризиса, начавшегося в 2021-м, газ на немецких биржах котировался в среднем на уровне 180 долларов за тысячу кубов, то сейчас — порядка 500.На кого надеютсяВ ЕК намерены обсудить с Трампом увеличение американских поставок. Однако, считают наблюдатели, успех не гарантирован. А о том, чтобы вышло дешевле, и речи быть не может."США, во-первых, не располагают достаточными свободными объемами сжиженного газа. Во-вторых, крайне ненадежны при незаконтрактованных договоренностях. Наконец, не отличаются ценовой гибкостью. И вообще американские брокеры предпочитают Азиатско-Тихоокеанский рынок, поскольку там большая ценовая премия", — поясняет Марышев.Других вариантов на горизонте не видно. Придется закупать СПГ в спотовом формате, что дороже на 25-30%, констатирует аналитик.Опасные последствияТаким образом, результат будет прямо противоположным тому, что говорит глава ЕК.На фоне внешнеполитической тряски в Европе совсем забыли о стратегии "зеленого перехода". Теперь вспомнили — для того, чтобы аргументировать политически мотивированный отказ от российского СПГ. А ВИЭ-технологии за минувшие годы не ушли далеко вперед: остается много вопросов по экологичности и экономике проектов, технологическим решениям и системе накопления энергии. Поэтому прорывной рост "зеленой" генерации отказ от поставок из России точно не спровоцирует, отмечает Марышев.Без российского газа ЕС ждут проблемы, а тот, кто отрицает это, — дурак, возмутился вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS Андрей Данко. По его словам, если Урсула фон дер Ляйен хочет потом жить в Америке, ее еще можно понять. Но если в Европе — совершенно не ясно, чего она добивается.Очевидно, что потеря российского СПГ — гарантия будущих ценовых экстремумов. А главным пострадавшим от недальновидной энергетической политики ЕС вновь окажется европейская промышленность.
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экономика, цены на нефть, европа, россия, сша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, спг
Экономика, Цены на нефть, Европа, Россия, США, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, СПГ
"Где его взять?" Европа столкнулась с неприятной реальностью из-за России

Россия оказалась на втором месте по поставкам СПГ в Европу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В российском газовом экспорте в ЕС уже 40% приходится на СПГ, а его стоимость выросла на 150% за три года. Трубопроводные поставки, скорее всего, еще сильнее сократятся — после закрытия транзита через Украину. В Еврокомиссии предложили вообще отказаться от СПГ из России и больше закупать у США. Однако эксперты предупреждают: упорство и недальновидность политиков в итоге опять ударят по экономике, как уже было в разгар энергокризиса.

Нарастили экспорт

По данным статистической службы ЕС (Евростат), в третьем квартале доля СПГ из России увеличилась до 20%.
В прошлом году ЕC стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа, потратив на него больше шести миллиардов евро. Причем 87% забрали Испания, Франция и Бельгия, указывается в отчете Института экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA).
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С января по июнь импорт увеличился на 11% относительно того же периода 2023-го. Россия даже обогнала Катар, выйдя на второе место среди поставщиков после США (35%). По оценкам, ЕС потратил на это 3,5 миллиарда евро.
Франция, в частности, нарастила закупки более чем вдвое.
В Европе признают: альтернатив немного. Но торговлю с Россией все же хотят прикрыть.
© AP PhotoТанкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2" в порту Пригородное
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 в порту Пригородное - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2" в порту Пригородное

"Нужно изгнать"

Новый состав Еврокомиссии настроен решительно.
"Мы должны изгнать российский природный газ с европейского рынка и активно инвестировать в зеленую энергетику, чтобы снизить цены для нашей промышленности и потребителей", — провозгласила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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Логика достаточно странная. Ограничение поставок чревато лишь подорожанием товаров и услуг. Европа уже это проходила, когда лишилась трубопроводного газа из России. На пике энергокризиса котировки на споте доходили до 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Закрылись десятки предприятий.
Поясняя заявление фон дер Ляйен, официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что цена измеряется не только финансово, но и "политически, стратегически, геостратегически", а эти факторы якобы делают поставки из России "слишком дорогими".

Повышенный спрос

Газовые котировки в Европе устойчиво растут с весны. Наблюдатели не исключают и очередного резкого скачка — в сезон пикового спроса.
И неважно, что подземные хранилища полны под завязку. Из-за холодов отбор газа оттуда почти в 20 раз превышает закачку.
Если так пойдет и дальше, запасы истощатся и котировки к середине января поднимутся до 600 долларов за тысячу кубометров или выше, прогнозируют аналитики "БКС Экспресс".
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"Инициатива ЕК выглядит комично на фоне растущего спроса. Особенно в свете вероятного прекращения транзитного соглашения, которое истекает через несколько недель. Европа рискует вовсе остаться без российского голубого топлива — серьезный вызов для энергетической системы", — отмечает Павел Марышев, член экспертного совета при российском газовом обществе.
"Энергоносителями мы себя обеспечили, но не должны забывать, как дорого это обошлось нашей промышленности, потому что рыночные цены в Европе в настоящее время значительно выше, чем раньше", — сказал в кулуарах конференции по СПГ в Берлине генеральный директор SEFE Эгберт Лаге. Его слова приводит Reuters. Действительно, если в течение пяти лет до энергокризиса, начавшегося в 2021-м, газ на немецких биржах котировался в среднем на уровне 180 долларов за тысячу кубов, то сейчас — порядка 500.
© AP Photo / Michael ProbstХимический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Michael Probst
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия

На кого надеются

В ЕК намерены обсудить с Трампом увеличение американских поставок. Однако, считают наблюдатели, успех не гарантирован. А о том, чтобы вышло дешевле, и речи быть не может.
"США, во-первых, не располагают достаточными свободными объемами сжиженного газа. Во-вторых, крайне ненадежны при незаконтрактованных договоренностях. Наконец, не отличаются ценовой гибкостью. И вообще американские брокеры предпочитают Азиатско-Тихоокеанский рынок, поскольку там большая ценовая премия", — поясняет Марышев.
Других вариантов на горизонте не видно. Придется закупать СПГ в спотовом формате, что дороже на 25-30%, констатирует аналитик.
© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США

Опасные последствия

Таким образом, результат будет прямо противоположным тому, что говорит глава ЕК.
На фоне внешнеполитической тряски в Европе совсем забыли о стратегии "зеленого перехода". Теперь вспомнили — для того, чтобы аргументировать политически мотивированный отказ от российского СПГ. А ВИЭ-технологии за минувшие годы не ушли далеко вперед: остается много вопросов по экологичности и экономике проектов, технологическим решениям и системе накопления энергии. Поэтому прорывной рост "зеленой" генерации отказ от поставок из России точно не спровоцирует, отмечает Марышев.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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15 ноября, 08:00
Без российского газа ЕС ждут проблемы, а тот, кто отрицает это, — дурак, возмутился вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS Андрей Данко. По его словам, если Урсула фон дер Ляйен хочет потом жить в Америке, ее еще можно понять. Но если в Европе — совершенно не ясно, чего она добивается.
Очевидно, что потеря российского СПГ — гарантия будущих ценовых экстремумов. А главным пострадавшим от недальновидной энергетической политики ЕС вновь окажется европейская промышленность.
© AP Photo / Julian StratenschulteМитинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии
Митинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Julian Stratenschulte
Митинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаРоссияСШАУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзСПГ
 
 
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