https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988951080.html
ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта
ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта
Российские силы уничтожили понтонную переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Пристен на купянском участке фронта, через которую ВСУ снабжали свои РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:02
2024-12-13T07:02
2024-12-13T07:02
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в мире
луганская народная республика
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Российские силы уничтожили понтонную переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Пристен на купянском участке фронта, через которую ВСУ снабжали свои силы в районе Глушковки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинские боевики, воспользовавшись низкой видимостью из-за неблагоприятных погодных условий, возвели понтонную переправу через реку Оскол северо-восточнее населенного пункта Пристен Купянского района Харьковской области и начали активно ее использовать для снабжения группировки ВФУ в районе Глушковки. По координатам цели было нанесено огневое поражение. В результате удара была уничтожена переправа вместе с грузовым автомобилем", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта
Марочко: ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта