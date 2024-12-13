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ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988951080.html
ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта
ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта
Российские силы уничтожили понтонную переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Пристен на купянском участке фронта, через которую ВСУ снабжали свои РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:02
2024-12-13T07:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Российские силы уничтожили понтонную переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Пристен на купянском участке фронта, через которую ВСУ снабжали свои силы в районе Глушковки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинские боевики, воспользовавшись низкой видимостью из-за неблагоприятных погодных условий, возвели понтонную переправу через реку Оскол северо-восточнее населенного пункта Пристен Купянского района Харьковской области и начали активно ее использовать для снабжения группировки ВФУ в районе Глушковки. По координатам цели было нанесено огневое поражение. В результате удара была уничтожена переправа вместе с грузовым автомобилем", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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в мире, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта

Марочко: ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллерист бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Артиллерист бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Российские силы уничтожили понтонную переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Пристен на купянском участке фронта, через которую ВСУ снабжали свои силы в районе Глушковки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Украинские боевики, воспользовавшись низкой видимостью из-за неблагоприятных погодных условий, возвели понтонную переправу через реку Оскол северо-восточнее населенного пункта Пристен Купянского района Харьковской области и начали активно ее использовать для снабжения группировки ВФУ в районе Глушковки. По координатам цели было нанесено огневое поражение. В результате удара была уничтожена переправа вместе с грузовым автомобилем", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на Запорожском направлении
06:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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