https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988951080.html

ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта

ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта - РИА Новости, 13.12.2024

ВС России уничтожили понтонную переправу на Купянском участке фронта

Российские силы уничтожили понтонную переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Пристен на купянском участке фронта, через которую ВСУ снабжали свои РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T07:02

2024-12-13T07:02

2024-12-13T07:02

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Российские силы уничтожили понтонную переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Пристен на купянском участке фронта, через которую ВСУ снабжали свои силы в районе Глушковки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинские боевики, воспользовавшись низкой видимостью из-за неблагоприятных погодных условий, возвели понтонную переправу через реку Оскол северо-восточнее населенного пункта Пристен Купянского района Харьковской области и начали активно ее использовать для снабжения группировки ВФУ в районе Глушковки. По координатам цели было нанесено огневое поражение. В результате удара была уничтожена переправа вместе с грузовым автомобилем", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф