https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988931857.html

Подполье сообщило об ударах по объектам в трех областях Украины

Подполье сообщило об ударах по объектам в трех областях Украины - РИА Новости, 13.12.2024

Подполье сообщило об ударах по объектам в трех областях Украины

Серия ударов была нанесена в направлении химического производства в Павлограде, складов и железной дороги в Борисполе, а также аэродрома в Мирнограде на... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T00:00

2024-12-13T00:00

2024-12-13T00:06

специальная военная операция на украине

борисполь

павлоград

украина

безопасность

сергей лебедев

днепропетровская область

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Серия ударов была нанесена в направлении химического производства в Павлограде, складов и железной дороги в Борисполе, а также аэродрома в Мирнограде на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Павлоград, удар в направлении химического производства. Делают кассетную начинку для ракет РСЗО", — заявил собеседник агентства. Кроме того, по словам Лебедева, российская армия нанесла удар в направлении железной дороги и складов в Борисполе Киевской области. В Мирнограде Полтавской области был зафиксирован удар в сторону аэродрома.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

https://ria.ru/20241209/udar-1988064723.html

борисполь

павлоград

украина

днепропетровская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

борисполь, павлоград, украина, безопасность, сергей лебедев, днепропетровская область