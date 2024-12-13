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Подполье сообщило об ударах по объектам в трех областях Украины - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:00 13.12.2024 (обновлено: 00:06 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988931857.html
Подполье сообщило об ударах по объектам в трех областях Украины
Подполье сообщило об ударах по объектам в трех областях Украины - РИА Новости, 13.12.2024
Подполье сообщило об ударах по объектам в трех областях Украины
Серия ударов была нанесена в направлении химического производства в Павлограде, складов и железной дороги в Борисполе, а также аэродрома в Мирнограде на... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:00
2024-12-13T00:06
специальная военная операция на украине
борисполь
павлоград
украина
безопасность
сергей лебедев
днепропетровская область
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Серия ударов была нанесена в направлении химического производства в Павлограде, складов и железной дороги в Борисполе, а также аэродрома в Мирнограде на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Павлоград, удар в направлении химического производства. Делают кассетную начинку для ракет РСЗО", — заявил собеседник агентства. Кроме того, по словам Лебедева, российская армия нанесла удар в направлении железной дороги и складов в Борисполе Киевской области. В Мирнограде Полтавской области был зафиксирован удар в сторону аэродрома.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html
https://ria.ru/20241209/udar-1988064723.html
борисполь
павлоград
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борисполь, павлоград, украина, безопасность, сергей лебедев, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Борисполь, Павлоград, Украина, Безопасность, Сергей Лебедев, Днепропетровская область
Подполье сообщило об ударах по объектам в трех областях Украины

ВС России нанесли удары по объектам в Борисполе, Мирнограде и Павлограде

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Серия ударов была нанесена в направлении химического производства в Павлограде, складов и железной дороги в Борисполе, а также аэродрома в Мирнограде на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Павлоград, удар в направлении химического производства. Делают кассетную начинку для ракет РСЗО", — заявил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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Вчера, 08:00
Кроме того, по словам Лебедева, российская армия нанесла удар в направлении железной дороги и складов в Борисполе Киевской области. В Мирнограде Полтавской области был зафиксирован удар в сторону аэродрома.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области
9 декабря, 01:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБориспольПавлоградУкраинаБезопасностьСергей ЛебедевДнепропетровская область
 
 
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