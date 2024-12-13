https://ria.ru/20241213/sotsobekty-1989092809.html

Стройкомплекс Ленобласти: комфортная городская среда и новые соцобъекты

Стройкомплекс Ленобласти: комфортная городская среда и новые соцобъекты - РИА Новости, 13.12.2024

Стройкомплекс Ленобласти: комфортная городская среда и новые соцобъекты

На территории Ленинградской области возводят новые объекты капитального строительства и внедряют механизмы региональной поддержки. Благоустраивается комфортная... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:03

2024-12-13T16:03

2024-12-13T16:03

ленинградская область

общество

ленинградская область

винница

госстройнадзор

всеволожский район

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На территории Ленинградской области возводят новые объекты капитального строительства и внедряют механизмы региональной поддержки. Благоустраивается комфортная городская среда, а также решаются вопросы аварийного жилья. Больше о том, как регион развивает комфорт своих жителей – в материале РИА Новости. Строительная отрасль в Ленинградской области демонстрирует развитие. В регионе возводят 769 объектов капитального строительства, где задействованы около 103,5 тысячи человек. Объем работ в денежном выражении увеличился на 25,5%, составив 278 миллиардов рублей. Таким образом, строительный сектор региона создает мультипликативный эффект. В этом году на строительство объектов выдали 152 разрешения, в том числе 76 разрешений для многоквартирного жилья. Лидерами по вводу жилья выступают Всеволожский район, Ломоносовский, Гатчинский и Выборгский. Поддержка застройщиков Правительство Ленинградской области активно внедряет новые механизмы поддержки. Регион исполнил все обязательства перед инвесторами и приобрел 17 новых образовательных учреждений, построенных по программе "Социальные объекты в обмен на налоги". Также в условиях падения продаж было решено изменить пропорцию выкупа объектов образования. "Жилые кварталы должны быть обеспечены социальной инфраструктурой — это приоритет правительства Ленинградской области и одно из главных условий покупателей жилья. В ситуации "ипотечного" кризиса мы предлагаем новые меры для стимулирования рынка, которые позволят и дальше гармонично развивать новые кварталы новостроек", — рассказал зампред правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский. Он отметил, что теперь застройщик имеет право на выкуп детских садов и школ, введенных в эксплуатацию с первого января 2024 года за 50% от стоимости строительства, если заключил соглашение с правительством и участвовал в других инфраструктурных проектах, в том числе по договору о комплексном развитии территории (КРТ). "Уверен, это станет новым аргументом в пользу работы с КРТ и поможет активнее развивать социальную среду в новых жилых массивах", - сказал Барановский. Кроме того, с 2025 года администрация Ленинградской области получит право заключать договоры о КРТ по инициативе правообладателя. Это позволит выстроить единые правила работы с механизмом КРТ и контролировать исполнение условий договоров. "Правительство Ленинградской области выстроило системную работу с застройщиками. С 2020 года мы привлекли порядка 25 миллиардов рублей на решение проблемы обманутых дольщиков, а по программе "Социальные объекты в обмен на налоги" построили и ввели в эксплуатацию свыше 100 образовательных учреждений. В то же время муниципалитетами проработано всего девять договоров комплексного развития территорий с правообладателями земельных участков. Мы понимаем, что механизм КРТ сегодня становится существенным гарантом развития городской среды, поэтому он должен курироваться правительством Ленинградской области — у нас есть опыт, компетенции и системный взгляд на развитие региона", — рассказал Барановский. Новые социальные объекты Рекордные объемы зафиксированы в строительстве инфраструктуры для жителей в Ленинградской области. За последние 10 лет в регионе возвели более 200 социальных объектов за счет бюджета. А также более 100 за счет застройщиков по программе "Социальные объекты в обмен на налоги". Адресной инвестиционной программой комитета по строительству Ленинградской области на текущий год предусмотрено более 13 миллиардов рублей на создание социнфраструктуры. По 10 госпрограммам финансируется 116 социальных объектов, в процессе строительства или реконструкции – 73 объекта. За два года в Ленобласти смогли поменять подход застройщиков к строительству. Они возводят 15 детских садов на 3135 мест и 9 школ на 7667 мест. Это рекордные объемы строительства объектов образования для региона. Аварийное жилье и помощь обманутым дольщикам Регион сильно продвинулся в расселении аварийного жилья. По национальному проекту "Жилье и городская среда" построили 25 многоквартирных домов, переселили 12 тысяч человек и еще около двух тысяч планируют расселить до конца года. На данный момент область готовится к завершению программы и до первого сентября 2025 года планируется расселить еще более 41 тысячи квадратных метров аварийного жилья, из 2,6 тысячи жителей. Построить шесть многоквартирных домов в селе Винницы, поселке городского типа Вознесенье, деревне Большая Пустомержа, поселке городского типа Рощино и городе Луга. "С осени 2021 года правительство Ленинградской области ввело в эксплуатацию 26 многоквартирных домов для расселения аварийного жилья. Жесткие сроки реализации программы научили нашего регионального оператора строить качественно и быстро, сократив технологический процесс с 20 до 10 и даже до пяти месяцев. Это позволило менее чем за три года обеспечить новым комфортным жильем свыше 11 тысяч человек", — отметил Барановский. По его словам, последний год планируется провести продуктивно: обеспечить новым жильем около четырех тысяч граждан, построить девять многоквартирных домов и составить четкий план реализации следующей программы расселения. Также Ленобласти удается не допускать появления новых долгостроев. "Решение проблемы обманутых дольщиков — это победа каждого жителя Ленинградской области и крупнейший инвестиционный проект строительного комплекса нашего региона. Мы восстановили права 40 тысяч наших соотечественников и исключили из ЕРПО 422 долгостроя. В числе последних — шесть домов ЖК "Рябиновый сад", ключи от которого уже активно выдаем", — сказал Барановский. На данный момент почти все проекты жилищного строительства в регионе реализуются с помощью механизма эскроу. Также усилен контроль со стороны Госстройнадзора и правоохранительных органов, организована работа с гражданами, информирование и разъяснение. Кроме того, регион готовится к реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", уже утвержден перечень из 15 опорных населенных пунктов. Планируется задействовать все возможные инструменты проекта, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты. Городская среда и архитектурный облик Регион развивает и институт согласования архитектурного облика, а также комфортную городскую среду. "В контексте архитектурной работы хочется отметить, что сильно выросло число и качество архитектурных конкурсов, проводимых комитетом градостроительной политики. В 2024 году регион вышел на рекорд в рамках "Золотого Трезини", получив четыре статуэтки", — рассказал Барановский. Он отметил, что также заключено порядка девяти контрактов с высшими учебными заведениями архитектурного профиля. С помощью новых партнеров проводится аналитическая работа, создаются новые концепции развития, готовятся кадры. Так, около 120 студентов прошли практику в 2024 году. Кроме того, регион вышел на очередной рекорд и благоустроил 149 общественных пространств, включая 114 территорий по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", три масштабных проекта по всероссийскому конкурсу, 26 дворов и другие проекты. "Правительство Ленинградской области работает по всем ключевым программам повышения качества городской среды. Благодаря этому в 2024 году благоустроили 26 дворов, 114 территорий по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", реализовали три масштабных проекта по всероссийскому конкурсу. Уже работаем по отбору территорий 2025 года и планируем реализовать около 140 проектов. Важно, что мы не допустили снижения финансирования по федеральным направлениям, поэтому рассчитываем на качественную реализацию новых проектов со стороны муниципальных заказчиков", — добавил Барановский.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинградская область, винница, госстройнадзор, всеволожский район