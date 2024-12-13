https://ria.ru/20241213/siriya-1989069027.html

Эрдоган рассчитывает на "правильные шаги" временного правительства в Сирии

Эрдоган рассчитывает на "правильные шаги" временного правительства в Сирии - РИА Новости, 13.12.2024

Эрдоган рассчитывает на "правильные шаги" временного правительства в Сирии

Турция рассчитывает, что временное правительство в Сирии предпримет "правильные шаги" и не будет представлять угрозы соседям, Анкара будет поддерживать данный... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:43

2024-12-13T14:43

2024-12-13T14:43

сирия

турция

обострение ситуации в сирии — 2024

анкара (провинция)

в мире

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Турция рассчитывает, что временное правительство в Сирии предпримет "правильные шаги" и не будет представлять угрозы соседям, Анкара будет поддерживать данный процесс, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фатахом Аль-Бурханом. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные процессы."Президент Эрдоган заявил, что сирийский народ достиг стадии определения своего будущего после 13-летнего гуманитарного кризиса. По его словам, Турция будет способствовать этому процессу. Эрдоган заявил, что Турция поддерживает сохранение политического единства и территориальной целостности Сирии и будет продолжать эту поддержку для того, чтобы временное правительство предприняло всеобъемлющие, инклюзивные и правильные шаги, служило сирийскому народу и не представляло угрозу для соседей",- сообщила канцелярия турецкого лидера.

https://ria.ru/20241213/siriya-1989008349.html

сирия

турция

анкара (провинция)

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сирия, турция, обострение ситуации в сирии — 2024, анкара (провинция), в мире, реджеп тайип эрдоган