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Эрдоган рассчитывает на "правильные шаги" временного правительства в Сирии - РИА Новости, 13.12.2024
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14:43 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/siriya-1989069027.html
Эрдоган рассчитывает на "правильные шаги" временного правительства в Сирии
Эрдоган рассчитывает на "правильные шаги" временного правительства в Сирии - РИА Новости, 13.12.2024
Эрдоган рассчитывает на "правильные шаги" временного правительства в Сирии
Турция рассчитывает, что временное правительство в Сирии предпримет "правильные шаги" и не будет представлять угрозы соседям, Анкара будет поддерживать данный... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:43
2024-12-13T14:43
сирия
турция
обострение ситуации в сирии — 2024
анкара (провинция)
в мире
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Турция рассчитывает, что временное правительство в Сирии предпримет "правильные шаги" и не будет представлять угрозы соседям, Анкара будет поддерживать данный процесс, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фатахом Аль-Бурханом. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные процессы."Президент Эрдоган заявил, что сирийский народ достиг стадии определения своего будущего после 13-летнего гуманитарного кризиса. По его словам, Турция будет способствовать этому процессу. Эрдоган заявил, что Турция поддерживает сохранение политического единства и территориальной целостности Сирии и будет продолжать эту поддержку для того, чтобы временное правительство предприняло всеобъемлющие, инклюзивные и правильные шаги, служило сирийскому народу и не представляло угрозу для соседей",- сообщила канцелярия турецкого лидера.
https://ria.ru/20241213/siriya-1989008349.html
сирия
турция
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сирия, турция, обострение ситуации в сирии — 2024, анкара (провинция), в мире, реджеп тайип эрдоган
Сирия, Турция, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Анкара (провинция), В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассчитывает на "правильные шаги" временного правительства в Сирии

Эрдоган: Турция рассчитывает, что правительство Сирии не будет угрожать соседям

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Турция рассчитывает, что временное правительство в Сирии предпримет "правильные шаги" и не будет представлять угрозы соседям, Анкара будет поддерживать данный процесс, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фатахом Аль-Бурханом. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные процессы.
"Президент Эрдоган заявил, что сирийский народ достиг стадии определения своего будущего после 13-летнего гуманитарного кризиса. По его словам, Турция будет способствовать этому процессу. Эрдоган заявил, что Турция поддерживает сохранение политического единства и территориальной целостности Сирии и будет продолжать эту поддержку для того, чтобы временное правительство предприняло всеобъемлющие, инклюзивные и правильные шаги, служило сирийскому народу и не представляло угрозу для соседей",- сообщила канцелярия турецкого лидера.
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СирияТурцияОбострение ситуации в Сирии — 2024Анкара (провинция)В миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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