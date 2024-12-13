https://ria.ru/20241213/siriya-1988932676.html

Эрдоган заявил Блинкену, что Турция не допустит слабости в борьбе с ИГ*

Эрдоган заявил Блинкену, что Турция не допустит слабости в борьбе с ИГ* - РИА Новости, 13.12.2024

Эрдоган заявил Блинкену, что Турция не допустит слабости в борьбе с ИГ*

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре в четверг заявил, что Турция примет меры против... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T00:20

2024-12-13T00:20

2024-12-13T00:45

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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре в четверг заявил, что Турция примет меры против террористических организаций в Сирии, не допустит слабости в борьбе с ИГ*."Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК/PYD/YPG (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГ*, действующих в Сирии, которые являются источником угрозы для Турции, прежде всего ради собственной национальной безопасности. Эрдоган заявил, что Турция как единственная страна НАТО, которая сражалась с ИГ* лицом к лицу, не позволит РПК и ее подразделениям использовать ситуацию на местах в качестве возможности и никогда не допустит слабости в борьбе с ИГ*",- заявила канцелярия турецкого лидера."Президент Эрдоган заявил, что Турция с самого начала выступала за сохранение территориальной целостности, единства и унитарной структуры Сирии и что международное сообщество должно совместно работать над восстановлением и реконструкцией страны", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241210/turtsiya-1988517537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, сирия, россия, в мире, реджеп тайип эрдоган, энтони блинкен, башар асад, москва