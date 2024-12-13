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Эрдоган заявил Блинкену, что Турция не допустит слабости в борьбе с ИГ* - РИА Новости, 13.12.2024
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00:20 13.12.2024 (обновлено: 00:45 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/siriya-1988932676.html
Эрдоган заявил Блинкену, что Турция не допустит слабости в борьбе с ИГ*
Эрдоган заявил Блинкену, что Турция не допустит слабости в борьбе с ИГ* - РИА Новости, 13.12.2024
Эрдоган заявил Блинкену, что Турция не допустит слабости в борьбе с ИГ*
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре в четверг заявил, что Турция примет меры против... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:20
2024-12-13T00:45
турция
сирия
россия
в мире
реджеп тайип эрдоган
энтони блинкен
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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре в четверг заявил, что Турция примет меры против террористических организаций в Сирии, не допустит слабости в борьбе с ИГ*."Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК/PYD/YPG (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГ*, действующих в Сирии, которые являются источником угрозы для Турции, прежде всего ради собственной национальной безопасности. Эрдоган заявил, что Турция как единственная страна НАТО, которая сражалась с ИГ* лицом к лицу, не позволит РПК и ее подразделениям использовать ситуацию на местах в качестве возможности и никогда не допустит слабости в борьбе с ИГ*",- заявила канцелярия турецкого лидера."Президент Эрдоган заявил, что Турция с самого начала выступала за сохранение территориальной целостности, единства и унитарной структуры Сирии и что международное сообщество должно совместно работать над восстановлением и реконструкцией страны", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241210/turtsiya-1988517537.html
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турция, сирия, россия, в мире, реджеп тайип эрдоган, энтони блинкен, башар асад, москва
Турция, Сирия, Россия, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Энтони Блинкен, Башар Асад, Москва
Эрдоган заявил Блинкену, что Турция не допустит слабости в борьбе с ИГ*

Эрдоган заявил Блинкену, что Турция примет меры против террористов в Сирии

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре в четверг заявил, что Турция примет меры против террористических организаций в Сирии, не допустит слабости в борьбе с ИГ*.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК/PYD/YPG (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГ*, действующих в Сирии, которые являются источником угрозы для Турции, прежде всего ради собственной национальной безопасности. Эрдоган заявил, что Турция как единственная страна НАТО, которая сражалась с ИГ* лицом к лицу, не позволит РПК и ее подразделениям использовать ситуацию на местах в качестве возможности и никогда не допустит слабости в борьбе с ИГ*",- заявила канцелярия турецкого лидера.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Глава МИД Турции заявил об угрозе будущему Сирии со стороны Израиля
10 декабря, 23:04
"Президент Эрдоган заявил, что Турция с самого начала выступала за сохранение территориальной целостности, единства и унитарной структуры Сирии и что международное сообщество должно совместно работать над восстановлением и реконструкцией страны", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Турция готова оказать поддержку Сирии, заявил Эрдоган
10 декабря, 19:21
 
ТурцияСирияРоссияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганЭнтони БлинкенБашар АсадМосква
 
 
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