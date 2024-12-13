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Григорий Лепс назвал певца Shaman человеком года - РИА Новости, 13.12.2024
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Шоубиз
 
00:59 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/shaman-1988934785.html
Григорий Лепс назвал певца Shaman человеком года
Григорий Лепс назвал певца Shaman человеком года - РИА Новости, 13.12.2024
Григорий Лепс назвал певца Shaman человеком года
Народный артист РФ Григорий Лепс назвал заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) человеком года. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:59
2024-12-13T00:59
шоубиз
россия
москва
санкт-петербург
григорий лепс
втб арена
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Григорий Лепс назвал заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) человеком года. Церемония вручения премии "Золотой граммофон" проходит в четверг на столичной площадке "ВТБ Арена". "Без ложной скромности - это Ярослав Дронов", - сказал Лепс журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20241113/slezy-1983412908.html
https://ria.ru/20240614/shaman-1953040615.html
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россия, москва, санкт-петербург, григорий лепс, втб арена, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Григорий Лепс, ВТБ Арена, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Григорий Лепс назвал певца Shaman человеком года

Певец Григорий Лепс назвал Ярослава Дронова человеком года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Григорий Лепс назвал заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) человеком года.
Церемония вручения премии "Золотой граммофон" проходит в четверг на столичной площадке "ВТБ Арена".
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Shaman внезапно расплакался на сцене
13 ноября, 00:29
"Без ложной скромности - это Ярослав Дронов", - сказал Лепс журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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14 июня, 22:49
 
ШоубизРоссияМоскваСанкт-ПетербургГригорий ЛепсВТБ АренаSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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