https://ria.ru/20241213/shaman-1988934785.html
Григорий Лепс назвал певца Shaman человеком года
Григорий Лепс назвал певца Shaman человеком года - РИА Новости, 13.12.2024
Григорий Лепс назвал певца Shaman человеком года
Народный артист РФ Григорий Лепс назвал заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) человеком года. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:59
2024-12-13T00:59
2024-12-13T00:59
шоубиз
россия
москва
санкт-петербург
григорий лепс
втб арена
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Григорий Лепс назвал заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) человеком года. Церемония вручения премии "Золотой граммофон" проходит в четверг на столичной площадке "ВТБ Арена". "Без ложной скромности - это Ярослав Дронов", - сказал Лепс журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20241113/slezy-1983412908.html
https://ria.ru/20240614/shaman-1953040615.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, григорий лепс, втб арена, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Григорий Лепс, ВТБ Арена, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Григорий Лепс назвал певца Shaman человеком года
Певец Григорий Лепс назвал Ярослава Дронова человеком года