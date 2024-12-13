https://ria.ru/20241213/shaman-1988934785.html

Григорий Лепс назвал певца Shaman человеком года

Григорий Лепс назвал певца Shaman человеком года - РИА Новости, 13.12.2024

Григорий Лепс назвал певца Shaman человеком года

Народный артист РФ Григорий Лепс назвал заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) человеком года. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T00:59

2024-12-13T00:59

2024-12-13T00:59

шоубиз

россия

москва

санкт-петербург

григорий лепс

втб арена

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Григорий Лепс назвал заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) человеком года. Церемония вручения премии "Золотой граммофон" проходит в четверг на столичной площадке "ВТБ Арена". "Без ложной скромности - это Ярослав Дронов", - сказал Лепс журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20241113/slezy-1983412908.html

https://ria.ru/20240614/shaman-1953040615.html

россия

москва

санкт-петербург

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, санкт-петербург, григорий лепс, втб арена, shaman (ярослав дронов)