Почти 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
ВЦИОМ: 78,7 процента россиян доверяют Путину
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Большинство россиян (78,7%) доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,7% опрошенных одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 78,7% россиян, недоверие выразили 16,9% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,1% россиян, а не доверяют 19,5%.
Как следует из данных ВЦИОМ, 75,7% участников опроса одобряют работу президента. В то же время деятельность Путина не одобряют 14,8% респондентов. Работу председателя правительства РФ одобряют 52,6% россиян, неодобрение высказали 10,9%.
Кроме того, на вопрос, за какую партию проголосовали бы участники опроса, если бы выборы в Госдума состоялись в ближайшее воскресенье, 35,5% россиян назвали "Единую Россию", 9,3% - КПРФ, 10,8% - ЛДПР, 7,3% - "Новые люди", 4,2% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,9% респондентов указали непарламентские партии, при этом 11,6% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 2 по 8 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
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