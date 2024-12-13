https://ria.ru/20241213/prichina-1988957280.html

СМИ назвали причину смерти главы департамента Минобрнауки

СМИ назвали причину смерти главы департамента Минобрнауки - РИА Новости, 13.12.2024

СМИ назвали причину смерти главы департамента Минобрнауки

Глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олег Чурилов погиб в результате дорожно-транспортного... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T09:02

2024-12-13T09:02

2024-12-13T10:49

россия

олег чурилов

российская академия наук

роснано

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1988964570_0:185:3050:1901_1920x0_80_0_0_e2463a317be19b214cb96b50c2cc8e87.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олег Чурилов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает MK.RU."Возле дома 36 по Ленинградскому проспекту 51-летнего чиновника сбила машина. Его доставили в больницу, но спасти не смогли", — говорится в материале.Как указали в статье, происшествие случилось в ночь на четверг.В пятницу Министерство науки и высшего образования России в Telegram-канале сообщило о гибели Чурилова. В ведомстве особо отметили его роль в крупных государственных программах, направленных на поддержку молодых ученых и технологических предпринимателей. Глава департамента внес вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета России, подчеркнули в сообщении министерства.Чурилов вступил в должность директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки в апреле 2022 года. Ранее он возглавлял Совместный центр трансфера технологий РАН и "Роснано".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, олег чурилов, российская академия наук, роснано, происшествия