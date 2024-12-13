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СМИ назвали причину смерти главы департамента Минобрнауки
СМИ назвали причину смерти главы департамента Минобрнауки - РИА Новости, 13.12.2024
СМИ назвали причину смерти главы департамента Минобрнауки
Глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олег Чурилов погиб в результате дорожно-транспортного... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:02
2024-12-13T09:02
2024-12-13T10:49
россия
олег чурилов
российская академия наук
роснано
происшествия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олег Чурилов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает MK.RU."Возле дома 36 по Ленинградскому проспекту 51-летнего чиновника сбила машина. Его доставили в больницу, но спасти не смогли", — говорится в материале.Как указали в статье, происшествие случилось в ночь на четверг.В пятницу Министерство науки и высшего образования России в Telegram-канале сообщило о гибели Чурилова. В ведомстве особо отметили его роль в крупных государственных программах, направленных на поддержку молодых ученых и технологических предпринимателей. Глава департамента внес вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета России, подчеркнули в сообщении министерства.Чурилов вступил в должность директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки в апреле 2022 года. Ранее он возглавлял Совместный центр трансфера технологий РАН и "Роснано".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, олег чурилов, российская академия наук, роснано, происшествия
Россия, Олег Чурилов, Российская академия наук, Роснано, Происшествия
СМИ назвали причину смерти главы департамента Минобрнауки
MK.RU: глава департамента Минобрнауки Чурилов погиб в ДТП