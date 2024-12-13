https://ria.ru/20241213/peterburg-1988976266.html

Cамолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт

Cамолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт - РИА Новости, 13.12.2024

Cамолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт

Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, из-за этого рейс был задержан на час, РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:00

2024-12-13T10:00

2024-12-13T10:52

происшествия

санкт-петербург

москва

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, из-за этого рейс был задержан на час, сообщила авиакомпания. Самолет SSJ-100 вылетел из Пулково во Внуково в 8.00, но совершил вынужденную посадку в 8.22. Рейс выполнило резервное судно в 9.00. "Самолет рейса FV6127 Санкт-Петербург - Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине", - рассказали РИА Новости в авиакомпании. Там добавили, что аварийная ситуация в аэропорту не объявлялась.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, во время полета на борту воздушного судна сработал датчик разгерметизации салона. Командир SSJ-100 принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла в штатном режиме.

https://ria.ru/20241212/tehas-1988725446.html

https://ria.ru/20241025/samolet-1979999672.html

санкт-петербург

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, москва, пулково (аэропорт)