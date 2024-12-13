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Cамолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт - РИА Новости, 13.12.2024
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10:00 13.12.2024 (обновлено: 10:52 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/peterburg-1988976266.html
Cамолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт
Cамолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт - РИА Новости, 13.12.2024
Cамолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт
Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, из-за этого рейс был задержан на час, РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:00
2024-12-13T10:52
происшествия
санкт-петербург
москва
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, из-за этого рейс был задержан на час, сообщила авиакомпания. Самолет SSJ-100 вылетел из Пулково во Внуково в 8.00, но совершил вынужденную посадку в 8.22. Рейс выполнило резервное судно в 9.00. "Самолет рейса FV6127 Санкт-Петербург - Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине", - рассказали РИА Новости в авиакомпании. Там добавили, что аварийная ситуация в аэропорту не объявлялась.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, во время полета на борту воздушного судна сработал датчик разгерметизации салона. Командир SSJ-100 принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла в штатном режиме.
https://ria.ru/20241212/tehas-1988725446.html
https://ria.ru/20241025/samolet-1979999672.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, москва, пулково (аэропорт)
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Пулково (аэропорт)
Cамолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт

Самолет SSJ-100, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, из-за этого рейс был задержан на час, сообщила авиакомпания.
Самолет SSJ-100 вылетел из Пулково во Внуково в 8.00, но совершил вынужденную посадку в 8.22. Рейс выполнило резервное судно в 9.00.
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"Самолет рейса FV6127 Санкт-Петербург - Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине", - рассказали РИА Новости в авиакомпании.
Там добавили, что аварийная ситуация в аэропорту не объявлялась.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, во время полета на борту воздушного судна сработал датчик разгерметизации салона. Командир SSJ-100 принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла в штатном режиме.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМоскваПулково (аэропорт)
 
 
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