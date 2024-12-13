https://ria.ru/20241213/peterburg-1988976266.html
Cамолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт
Cамолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт - РИА Новости, 13.12.2024
Cамолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт
Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, из-за этого рейс был задержан на час, РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:00
2024-12-13T10:00
2024-12-13T10:52
происшествия
санкт-петербург
москва
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, из-за этого рейс был задержан на час, сообщила авиакомпания. Самолет SSJ-100 вылетел из Пулково во Внуково в 8.00, но совершил вынужденную посадку в 8.22. Рейс выполнило резервное судно в 9.00. "Самолет рейса FV6127 Санкт-Петербург - Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине", - рассказали РИА Новости в авиакомпании. Там добавили, что аварийная ситуация в аэропорту не объявлялась.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, во время полета на борту воздушного судна сработал датчик разгерметизации салона. Командир SSJ-100 принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла в штатном режиме.
https://ria.ru/20241212/tehas-1988725446.html
https://ria.ru/20241025/samolet-1979999672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, москва, пулково (аэропорт)
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Пулково (аэропорт)
Cамолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт
Самолет SSJ-100, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт