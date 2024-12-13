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Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2024
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12:54 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/peskov-1989036626.html
Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков
Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2024
Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков
Предпосылок для переговоров по украинскому кризису сейчас нет, от них уклоняется Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:54
2024-12-13T12:54
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Предпосылок для переговоров по украинскому кризису сейчас нет, от них уклоняется Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, ибо от них уклоняется, их исключает украинская сторона", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле оценивают обсуждаемую в ЕС возможность отправки контингента европейских стран на Украину для наблюдения за режимом перемирия. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988824064.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины
Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков

Песков заявил, что предпосылок для переговоров по украинскому кризису сейчас нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Предпосылок для переговоров по украинскому кризису сейчас нет, от них уклоняется Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, ибо от них уклоняется, их исключает украинская сторона", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле оценивают обсуждаемую в ЕС возможность отправки контингента европейских стран на Украину для наблюдения за режимом перемирия.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий, заявил Медведев
12 декабря, 14:31
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Кремле усомнились в реалистичности сигналов от Украины по переговорам
26 июля, 00:15
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковЮрий УшаковЕвросоюзНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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