https://ria.ru/20241213/pekin-1989039836.html

Россия и Китай обменялись мнениями о ПРО

Россия и Китай обменялись мнениями о ПРО - РИА Новости, 13.12.2024

Россия и Китай обменялись мнениями о ПРО

Российско-китайские консультации по противоракетной обороне и ракетным аспектам стратегической стабильности прошли 11 декабря в Пекине, сообщили в российском... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:02

2024-12-13T13:02

2024-12-13T13:02

пекин

россия

китай

дмитрий медведев

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российско-китайские консультации по противоракетной обороне и ракетным аспектам стратегической стабильности прошли 11 декабря в Пекине, сообщили в российском МИД. "11 декабря в Пекине состоялись российско-китайские консультации по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны провели углубленное обсуждение этой проблематики в контексте поддержания глобальной и региональной безопасности. В частности представители РФ и КНР поделились мнениями по тематике ракет средней и меньшей дальности "Подтверждена нацеленность сторон на укрепление диалога и координации по указанным факторам стратегической стабильности", - также отметили в МИД РФ. Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев находился с двухдневным рабочим в Пекине 11-12 декабря. В рамках поездки он встречался с лидером КНР Си Цзиньпином, тогда же зампред российского Совбеза сообщал, что в рамках встречи обсуждал с лидером Китая вопросы безопасности и стратстабильности.

https://ria.ru/20241213/kitaj-1988949575.html

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пекин

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пекин, россия, китай, дмитрий медведев, си цзиньпин, в мире