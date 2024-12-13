https://ria.ru/20241213/pekin-1989039836.html
Россия и Китай обменялись мнениями о ПРО
Россия и Китай обменялись мнениями о ПРО - РИА Новости, 13.12.2024
Россия и Китай обменялись мнениями о ПРО
Российско-китайские консультации по противоракетной обороне и ракетным аспектам стратегической стабильности прошли 11 декабря в Пекине, сообщили в российском... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:02
2024-12-13T13:02
2024-12-13T13:02
пекин
россия
китай
дмитрий медведев
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российско-китайские консультации по противоракетной обороне и ракетным аспектам стратегической стабильности прошли 11 декабря в Пекине, сообщили в российском МИД. "11 декабря в Пекине состоялись российско-китайские консультации по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны провели углубленное обсуждение этой проблематики в контексте поддержания глобальной и региональной безопасности. В частности представители РФ и КНР поделились мнениями по тематике ракет средней и меньшей дальности "Подтверждена нацеленность сторон на укрепление диалога и координации по указанным факторам стратегической стабильности", - также отметили в МИД РФ. Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев находился с двухдневным рабочим в Пекине 11-12 декабря. В рамках поездки он встречался с лидером КНР Си Цзиньпином, тогда же зампред российского Совбеза сообщал, что в рамках встречи обсуждал с лидером Китая вопросы безопасности и стратстабильности.
https://ria.ru/20241213/kitaj-1988949575.html
https://ria.ru/20241212/amerika-1988764644.html
пекин
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, россия, китай, дмитрий медведев, си цзиньпин, в мире
Пекин, Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, В мире
Россия и Китай обменялись мнениями о ПРО
В Пекине прошли российско-китайские консультации по ПРО