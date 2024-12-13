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Россия и Китай обменялись мнениями о ПРО - РИА Новости, 13.12.2024
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13:02 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/pekin-1989039836.html
Россия и Китай обменялись мнениями о ПРО
Россия и Китай обменялись мнениями о ПРО - РИА Новости, 13.12.2024
Россия и Китай обменялись мнениями о ПРО
Российско-китайские консультации по противоракетной обороне и ракетным аспектам стратегической стабильности прошли 11 декабря в Пекине, сообщили в российском... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:02
2024-12-13T13:02
пекин
россия
китай
дмитрий медведев
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российско-китайские консультации по противоракетной обороне и ракетным аспектам стратегической стабильности прошли 11 декабря в Пекине, сообщили в российском МИД. "11 декабря в Пекине состоялись российско-китайские консультации по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны провели углубленное обсуждение этой проблематики в контексте поддержания глобальной и региональной безопасности. В частности представители РФ и КНР поделились мнениями по тематике ракет средней и меньшей дальности "Подтверждена нацеленность сторон на укрепление диалога и координации по указанным факторам стратегической стабильности", - также отметили в МИД РФ. Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев находился с двухдневным рабочим в Пекине 11-12 декабря. В рамках поездки он встречался с лидером КНР Си Цзиньпином, тогда же зампред российского Совбеза сообщал, что в рамках встречи обсуждал с лидером Китая вопросы безопасности и стратстабильности.
https://ria.ru/20241213/kitaj-1988949575.html
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пекин, россия, китай, дмитрий медведев, си цзиньпин, в мире
Пекин, Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, В мире
Россия и Китай обменялись мнениями о ПРО

В Пекине прошли российско-китайские консультации по ПРО

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российско-китайские консультации по противоракетной обороне и ракетным аспектам стратегической стабильности прошли 11 декабря в Пекине, сообщили в российском МИД.
"11 декабря в Пекине состоялись российско-китайские консультации по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что стороны провели углубленное обсуждение этой проблематики в контексте поддержания глобальной и региональной безопасности. В частности представители РФ и КНР поделились мнениями по тематике ракет средней и меньшей дальности
"Подтверждена нацеленность сторон на укрепление диалога и координации по указанным факторам стратегической стабильности", - также отметили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев находился с двухдневным рабочим в Пекине 11-12 декабря. В рамках поездки он встречался с лидером КНР Си Цзиньпином, тогда же зампред российского Совбеза сообщал, что в рамках встречи обсуждал с лидером Китая вопросы безопасности и стратстабильности.
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ПекинРоссияКитайДмитрий МедведевСи ЦзиньпинВ мире
 
 
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