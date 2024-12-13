Паслер назвал знаковым фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева"
Денис Паслер: фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" является знаковым
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Четырнадцатый Всероссийский фестиваль академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" является особенным и знаковым, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Сегодняшний фестиваль – особенный, знаковый. Публике будет представлен Оренбургский государственный симфонический оркестр. Я очень признателен, что Денис Леонидович (Мацуев – ред.) разделяет с оренбуржцами это историческое событие. Именно с ним два года назад мы открывали филармонию после глобальной реновации. Для Оренбуржья, которое в этом году празднует двойной юбилей – 280-летие губернии и 90-летие области, – создание симфонического оркестра стало еще одним значимым результатом и большим подарком для всех жителей региона. От всей души поздравляю оренбуржцев с этим событием. Коллективу желаю зрительского успеха, нашему уважаемому гостю выражаю слова признательности за многие годы дружбы и сотрудничества", – приводит пресс-служба правительства региона слова Паслера.
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Отмечается, что 12 декабря художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев впервые выступил на одной сцене с Оренбургским государственным симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Юрия Ткаченко.
А 23 декабря в рамках музыкального фестиваля в Большом концертном зале филармонии состоится выступление лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского – пианистов Николая Кузнецова и Станислава Корчагина в сопровождении Оренбургского государственного симфонического оркестра. За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист России Юрий Ткаченко.
Всероссийский фестиваль академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" учрежден правительством Оренбургской области и Оренбургской областной филармонией, проходит в Оренбургской области с 2011 года. За это время на сцену главной концертной площадки региона вместе с Мацуевым выходили лучшие академические коллективы России.
В рамках Всероссийского фестиваля академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" в 2014 году было положено начало творческому марафону "Рояльное движение". Благодаря этому проекту при содействии спонсоров приобретались рояли для 26 муниципалитетов Оренбуржья.