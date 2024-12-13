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Паслер назвал знаковым фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" - РИА Новости, 13.12.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
18:11 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/pasler-1989122158.html
Паслер назвал знаковым фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева"
Паслер назвал знаковым фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" - РИА Новости, 13.12.2024
Паслер назвал знаковым фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева"
Четырнадцатый Всероссийский фестиваль академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" является особенным и знаковым, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:11
2024-12-13T18:11
оренбургская область
россия
оренбургская область
денис мацуев
денис паслер
николай кузнецов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Четырнадцатый Всероссийский фестиваль академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" является особенным и знаковым, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Сегодняшний фестиваль – особенный, знаковый. Публике будет представлен Оренбургский государственный симфонический оркестр. Я очень признателен, что Денис Леонидович (Мацуев – ред.) разделяет с оренбуржцами это историческое событие. Именно с ним два года назад мы открывали филармонию после глобальной реновации. Для Оренбуржья, которое в этом году празднует двойной юбилей – 280-летие губернии и 90-летие области, – создание симфонического оркестра стало еще одним значимым результатом и большим подарком для всех жителей региона. От всей души поздравляю оренбуржцев с этим событием. Коллективу желаю зрительского успеха, нашему уважаемому гостю выражаю слова признательности за многие годы дружбы и сотрудничества", – приводит пресс-служба правительства региона слова Паслера. Отмечается, что 12 декабря художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев впервые выступил на одной сцене с Оренбургским государственным симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Юрия Ткаченко. А 23 декабря в рамках музыкального фестиваля в Большом концертном зале филармонии состоится выступление лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского – пианистов Николая Кузнецова и Станислава Корчагина в сопровождении Оренбургского государственного симфонического оркестра. За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист России Юрий Ткаченко. Всероссийский фестиваль академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" учрежден правительством Оренбургской области и Оренбургской областной филармонией, проходит в Оренбургской области с 2011 года. За это время на сцену главной концертной площадки региона вместе с Мацуевым выходили лучшие академические коллективы России. В рамках Всероссийского фестиваля академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" в 2014 году было положено начало творческому марафону "Рояльное движение". Благодаря этому проекту при содействии спонсоров приобретались рояли для 26 муниципалитетов Оренбуржья.
https://ria.ru/20241211/pasler-1988669475.html
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россия, оренбургская область, денис мацуев, денис паслер, николай кузнецов
Оренбургская область, Россия, Оренбургская область, Денис Мацуев, Денис Паслер, Николай Кузнецов
Паслер назвал знаковым фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева"

Денис Паслер: фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" является знаковым

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Четырнадцатый Всероссийский фестиваль академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" является особенным и знаковым, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Сегодняшний фестиваль – особенный, знаковый. Публике будет представлен Оренбургский государственный симфонический оркестр. Я очень признателен, что Денис Леонидович (Мацуев – ред.) разделяет с оренбуржцами это историческое событие. Именно с ним два года назад мы открывали филармонию после глобальной реновации. Для Оренбуржья, которое в этом году празднует двойной юбилей – 280-летие губернии и 90-летие области, – создание симфонического оркестра стало еще одним значимым результатом и большим подарком для всех жителей региона. От всей души поздравляю оренбуржцев с этим событием. Коллективу желаю зрительского успеха, нашему уважаемому гостю выражаю слова признательности за многие годы дружбы и сотрудничества", – приводит пресс-служба правительства региона слова Паслера.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Денис Паслер провел личный прием жителей Оренбургской области
11 декабря, 18:37
Отмечается, что 12 декабря художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев впервые выступил на одной сцене с Оренбургским государственным симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Юрия Ткаченко.
А 23 декабря в рамках музыкального фестиваля в Большом концертном зале филармонии состоится выступление лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского – пианистов Николая Кузнецова и Станислава Корчагина в сопровождении Оренбургского государственного симфонического оркестра. За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист России Юрий Ткаченко.
Всероссийский фестиваль академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" учрежден правительством Оренбургской области и Оренбургской областной филармонией, проходит в Оренбургской области с 2011 года. За это время на сцену главной концертной площадки региона вместе с Мацуевым выходили лучшие академические коллективы России.
В рамках Всероссийского фестиваля академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" в 2014 году было положено начало творческому марафону "Рояльное движение". Благодаря этому проекту при содействии спонсоров приобретались рояли для 26 муниципалитетов Оренбуржья.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Оренбургская областьРоссияОренбургская областьДенис МацуевДенис ПаслерНиколай Кузнецов
 
 
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