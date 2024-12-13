https://ria.ru/20241213/pasler-1989122158.html

Паслер назвал знаковым фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева"

Паслер назвал знаковым фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" - РИА Новости, 13.12.2024

Паслер назвал знаковым фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева"

Четырнадцатый Всероссийский фестиваль академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" является особенным и знаковым, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:11

2024-12-13T18:11

2024-12-13T18:11

оренбургская область

россия

оренбургская область

денис мацуев

денис паслер

николай кузнецов

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Четырнадцатый Всероссийский фестиваль академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" является особенным и знаковым, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Сегодняшний фестиваль – особенный, знаковый. Публике будет представлен Оренбургский государственный симфонический оркестр. Я очень признателен, что Денис Леонидович (Мацуев – ред.) разделяет с оренбуржцами это историческое событие. Именно с ним два года назад мы открывали филармонию после глобальной реновации. Для Оренбуржья, которое в этом году празднует двойной юбилей – 280-летие губернии и 90-летие области, – создание симфонического оркестра стало еще одним значимым результатом и большим подарком для всех жителей региона. От всей души поздравляю оренбуржцев с этим событием. Коллективу желаю зрительского успеха, нашему уважаемому гостю выражаю слова признательности за многие годы дружбы и сотрудничества", – приводит пресс-служба правительства региона слова Паслера. Отмечается, что 12 декабря художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев впервые выступил на одной сцене с Оренбургским государственным симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Юрия Ткаченко. А 23 декабря в рамках музыкального фестиваля в Большом концертном зале филармонии состоится выступление лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского – пианистов Николая Кузнецова и Станислава Корчагина в сопровождении Оренбургского государственного симфонического оркестра. За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист России Юрий Ткаченко. Всероссийский фестиваль академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" учрежден правительством Оренбургской области и Оренбургской областной филармонией, проходит в Оренбургской области с 2011 года. За это время на сцену главной концертной площадки региона вместе с Мацуевым выходили лучшие академические коллективы России. В рамках Всероссийского фестиваля академического искусства "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" в 2014 году было положено начало творческому марафону "Рояльное движение". Благодаря этому проекту при содействии спонсоров приобретались рояли для 26 муниципалитетов Оренбуржья.

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россия, оренбургская область, денис мацуев, денис паслер, николай кузнецов