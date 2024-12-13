Рейтинг@Mail.ru
Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/pashinyan-1989042777.html
Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ, заявил Песков
Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2024
Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ, заявил Песков
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:12
2024-12-13T13:12
политика
санкт-петербург
армения
россия
никол пашинян
дмитрий песков
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874769899_0:129:3329:2003_1920x0_80_0_0_0f9a8e6cbe416be8442d14c2455d486d.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент приглашал господина Пашиняна и, конечно же, ждет его наряду с другими коллегами в Санкт-Петербурге на традиционную встречу, которая, конечно, носит неформальный характер, но в то же время там будет и СНГ, и ЕврАзЭС. Повестка дня достаточно содержательная", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241008/pashinyan-1976963122.html
санкт-петербург
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874769899_538:0:3269:2048_1920x0_80_0_0_5c858470a8c689e169be912791907773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, санкт-петербург, армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, снг, евразийский экономический союз
Политика, Санкт-Петербург, Армения, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, СНГ, Евразийский экономический союз
Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ, заявил Песков

Песков заявил, что Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент приглашал господина Пашиняна и, конечно же, ждет его наряду с другими коллегами в Санкт-Петербурге на традиционную встречу, которая, конечно, носит неформальный характер, но в то же время там будет и СНГ, и ЕврАзЭС. Повестка дня достаточно содержательная", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
8 октября, 13:19
 
ПолитикаСанкт-ПетербургАрменияРоссияНикол ПашинянДмитрий ПесковСНГЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала