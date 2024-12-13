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Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ, заявил Песков

Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2024

Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ, заявил Песков

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:12

2024-12-13T13:12

2024-12-13T13:12

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никол пашинян

дмитрий песков

снг

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент приглашал господина Пашиняна и, конечно же, ждет его наряду с другими коллегами в Санкт-Петербурге на традиционную встречу, которая, конечно, носит неформальный характер, но в то же время там будет и СНГ, и ЕврАзЭС. Повестка дня достаточно содержательная", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241008/pashinyan-1976963122.html

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политика, санкт-петербург, армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, снг, евразийский экономический союз