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Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ, заявил Песков
Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2024
Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ, заявил Песков
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:12
2024-12-13T13:12
2024-12-13T13:12
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент приглашал господина Пашиняна и, конечно же, ждет его наряду с другими коллегами в Санкт-Петербурге на традиционную встречу, которая, конечно, носит неформальный характер, но в то же время там будет и СНГ, и ЕврАзЭС. Повестка дня достаточно содержательная", - сказал Песков журналистам.
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политика, санкт-петербург, армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, снг, евразийский экономический союз
Политика, Санкт-Петербург, Армения, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, СНГ, Евразийский экономический союз
Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ, заявил Песков
Песков заявил, что Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге