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Предприятия Ленобласти нацелены на индустриальные парки Узбекистана - РИА Новости, 13.12.2024
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Ленинградская область
 
15:12 13.12.2024
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Предприятия Ленобласти нацелены на индустриальные парки Узбекистана
Предприятия Ленобласти нацелены на индустриальные парки Узбекистана - РИА Новости, 13.12.2024
Предприятия Ленобласти нацелены на индустриальные парки Узбекистана
Предприятия Ленинградской области рассматривают возможность стать резидентами индустриальных парков в Бухарской и Навоийской областях Республики Узбекистан,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:12
2024-12-13T15:12
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Предприятия Ленинградской области рассматривают возможность стать резидентами индустриальных парков в Бухарской и Навоийской областях Республики Узбекистан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. В презентации проектов в посольстве Республики Узбекистан в РФ приняли участие производитель печенья "Любимый край" из Ломоносовского района и разработчик дорожного покрытия компания "Ломакс" из Выборгского района. Отмечается, что Узбекистан является перспективным рынком для ленинградских экспортеров, заинтересованность в поставках продукции высказывали десятки компаний. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Центр поддержки экспорта Ленинградской области совместно с комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области открывает шоурум для региональных производителей в Ташкенте. Компании смогут бесплатно представить выставочные образцы своей продукции. В ноябре этого года на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Чэнду, столицы провинции Сычуань (КНР) Ленинградскую область представил производитель и экспортер кондитерской продукции ООО "Бейкери Продакшн" ("Любимый край"). Мероприятие прошло с 11 по 17 ноября 2024 года в самых популярных местах города — у Храма Ухоу, рядом с пешеходной улицей Цзиньли, которую ежедневно проходят более 20 тысяч человек. Чэнду входит в десятку крупнейших городов Китая и является одним из первых национальных исторических и культурных центров Поднебесной. Благодаря своим уникальным природным условиям и культурным особенностям Чэнду также заслужил титул "Гастрономической столицы" Китая.
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экономика, ленинградская область, узбекистан, китай, поддержка бизнеса
Ленинградская область , Экономика, Ленинградская область, Узбекистан, Китай, Поддержка бизнеса
Предприятия Ленобласти нацелены на индустриальные парки Узбекистана

Экспортеры Ленобласти могут стать резидентами индустриальных парков Узбекистана

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Предприятия Ленинградской области рассматривают возможность стать резидентами индустриальных парков в Бухарской и Навоийской областях Республики Узбекистан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
В презентации проектов в посольстве Республики Узбекистан в РФ приняли участие производитель печенья "Любимый край" из Ломоносовского района и разработчик дорожного покрытия компания "Ломакс" из Выборгского района.
Отмечается, что Узбекистан является перспективным рынком для ленинградских экспортеров, заинтересованность в поставках продукции высказывали десятки компаний.
В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Центр поддержки экспорта Ленинградской области совместно с комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области открывает шоурум для региональных производителей в Ташкенте. Компании смогут бесплатно представить выставочные образцы своей продукции.
В ноябре этого года на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Чэнду, столицы провинции Сычуань (КНР) Ленинградскую область представил производитель и экспортер кондитерской продукции ООО "Бейкери Продакшн" ("Любимый край"). Мероприятие прошло с 11 по 17 ноября 2024 года в самых популярных местах города — у Храма Ухоу, рядом с пешеходной улицей Цзиньли, которую ежедневно проходят более 20 тысяч человек. Чэнду входит в десятку крупнейших городов Китая и является одним из первых национальных исторических и культурных центров Поднебесной. Благодаря своим уникальным природным условиям и культурным особенностям Чэнду также заслужил титул "Гастрономической столицы" Китая.
 
Ленинградская областьЭкономикаЛенинградская областьУзбекистанКитайПоддержка бизнеса
 
 
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