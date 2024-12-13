https://ria.ru/20241213/parki-1989078470.html

Предприятия Ленобласти нацелены на индустриальные парки Узбекистана

Предприятия Ленобласти нацелены на индустриальные парки Узбекистана - РИА Новости, 13.12.2024

Предприятия Ленобласти нацелены на индустриальные парки Узбекистана

Предприятия Ленинградской области рассматривают возможность стать резидентами индустриальных парков в Бухарской и Навоийской областях Республики Узбекистан,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:12

2024-12-13T15:12

2024-12-13T15:12

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китай

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Предприятия Ленинградской области рассматривают возможность стать резидентами индустриальных парков в Бухарской и Навоийской областях Республики Узбекистан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. В презентации проектов в посольстве Республики Узбекистан в РФ приняли участие производитель печенья "Любимый край" из Ломоносовского района и разработчик дорожного покрытия компания "Ломакс" из Выборгского района. Отмечается, что Узбекистан является перспективным рынком для ленинградских экспортеров, заинтересованность в поставках продукции высказывали десятки компаний. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Центр поддержки экспорта Ленинградской области совместно с комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области открывает шоурум для региональных производителей в Ташкенте. Компании смогут бесплатно представить выставочные образцы своей продукции. В ноябре этого года на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Чэнду, столицы провинции Сычуань (КНР) Ленинградскую область представил производитель и экспортер кондитерской продукции ООО "Бейкери Продакшн" ("Любимый край"). Мероприятие прошло с 11 по 17 ноября 2024 года в самых популярных местах города — у Храма Ухоу, рядом с пешеходной улицей Цзиньли, которую ежедневно проходят более 20 тысяч человек. Чэнду входит в десятку крупнейших городов Китая и является одним из первых национальных исторических и культурных центров Поднебесной. Благодаря своим уникальным природным условиям и культурным особенностям Чэнду также заслужил титул "Гастрономической столицы" Китая.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ленинградская область, узбекистан, китай, поддержка бизнеса