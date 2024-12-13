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Более 90% улиц осветили в Палехе в рамках развития малых городов

Более 90% улиц осветили в Палехе в рамках развития малых городов - РИА Новости, 13.12.2024

Более 90% улиц осветили в Палехе в рамках развития малых городов

В рамках комплексного развития малых городов Ивановской области в Палехе реализовали проект "Светлый город": осветили 95% улиц, на восьми свет появился впервые, РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:49

2024-12-13T12:49

2024-12-13T15:13

ивановская область

палех

кинешма

станислав воскресенский

городское хозяйство москвы

ивановская область

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В рамках комплексного развития малых городов Ивановской области в Палехе реализовали проект "Светлый город": осветили 95% улиц, на восьми свет появился впервые, сообщает пресс-служба регионального правительства. Модернизация уличного освещения – важный фактор создания комфортной городской среды. "Свет в нашем регионе – это и вопрос безопасности, у нас полгода зима. Мы в этом году "налегли" на малые города. Наведем порядок везде, дойдем до каждого муниципального центра", – сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, его слова приводит пресс-служба. В рамках проекта "Светлый город" на 67 улицах Палеха отремонтировали 20,5 километра линий уличного освещения, а для восьми, которые ранее не были освещены, построили более 2 километров новых участков. Всего в поселке было установлено более 750 современных светодиодных светильников. Помимо Палеха в текущем году по программе "Светлый город" полностью модернизирует уличное освещение в Тейкове, Юрьевце и Гавриловом Посаде. Строительство сети уличного освещения ведется также в Фурманове и Родниках, здесь работы пройдут в два этапа: часть из них завершат в 2025 году. Комплексное преображение старинного поселка мастеров лаковой миниатюры и иконописцев началось в 2018 году с благоустройства сквера у Крестовоздвиженского храма – этот проект стал для Ивановской области первым опытом в создании комфортной городской среды. На следующем этапе в поселке благоустроили парк. Развитие Палеха также включает возрождение старинных мастерских и зданий, преображение объектов культуры и социальной сферы, ремонт дорог и мостов, строительство объектов коммунальной инфраструктуры. Масштабная программа по организации уличного освещения в городах Ивановской области – итог договоренностей губернатора Воскресенского с руководством компании "Россети". Ее реализацию начали с областного центра в 2019 году, сейчас в Иванове освещено 97% улиц. После этого было принято решение продолжить реализацию проекта и сделать акцент на малых городах Ивановской области. Так, в прошлом году участниками программы стали Кинешма и Шуя. В северной столице региона проведено почти 100 километров линий освещения, установлено более 3 тысяч светильников. Теперь в Кинешме 387 улиц освещено. В Шуе проведено 13 километров линий освещения, установлено 235 стоек и 2087 светильников. Впервые свет появился на 86 улицах, еще на 17 улицах, которые до этого были освещены лишь частично, достроили линии. По итогам проекта "Светлый город" в 2023 году в Шуе и Кинешме освещено 95% городского пространства.

ивановская область

палех

кинешма

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ивановская область, палех, кинешма, станислав воскресенский, городское хозяйство москвы