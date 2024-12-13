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Тульский врач-онколог ставил пациентам диагноз "рак" ради денег - РИА Новости, 13.12.2024
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20:54 13.12.2024 (обновлено: 20:56 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/onkolog-1989149302.html
Тульский врач-онколог ставил пациентам диагноз "рак" ради денег
Тульский врач-онколог ставил пациентам диагноз "рак" ради денег - РИА Новости, 13.12.2024
Тульский врач-онколог ставил пациентам диагноз "рак" ради денег
В Тульской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего врача-онколога, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:54
2024-12-13T20:56
происшествия
тульская область
здоровье - общество
суворов
казахстан
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Тульской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего врача-онколога, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По версии следствия, 35-летний онколог из города Суворова, зная о предоставлении выплат медицинским работникам за выявление онкозаболеваний на ранней стадии, внес ложные сведения об их выявлении у 13 пациентов."В результате злоумышленник из регионального бюджета незаконно получил 39 тысяч рублей", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на автомобиль и расчетный счет обвиняемого наложен арест. Сам он свою вину не признает.Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела против московского лжеврача Николая Никонова и его жены. От их действий пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил". Николай и Лилия Никоновы, которые в октябре были экстрадированы из Казахстана, обвиняются в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажей ребенку 2017 года рождения, получив за них свыше трех миллионов рублей. Однако состояние ребенка только ухудшилось, родителям пришлось обратиться к врачу в одну из государственных больниц.
https://ria.ru/20241211/krym-1988635306.html
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происшествия, тульская область, здоровье - общество, суворов, казахстан
Происшествия, Тульская область, Здоровье - Общество, Суворов, Казахстан
Тульский врач-онколог ставил пациентам диагноз "рак" ради денег

В Тульской области врач-онколог приписал 13 пациентам рак ради премий

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Тульской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего врача-онколога, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, 35-летний онколог из города Суворова, зная о предоставлении выплат медицинским работникам за выявление онкозаболеваний на ранней стадии, внес ложные сведения об их выявлении у 13 пациентов.
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"В результате злоумышленник из регионального бюджета незаконно получил 39 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на автомобиль и расчетный счет обвиняемого наложен арест. Сам он свою вину не признает.
Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела против московского лжеврача Николая Никонова и его жены. От их действий пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил". Николай и Лилия Никоновы, которые в октябре были экстрадированы из Казахстана, обвиняются в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажей ребенку 2017 года рождения, получив за них свыше трех миллионов рублей. Однако состояние ребенка только ухудшилось, родителям пришлось обратиться к врачу в одну из государственных больниц.
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