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Ни живой, ни мертвый. Ученые нашли новый натуральный консервант - РИА Новости, 13.12.2024
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Наука
 
07:00 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/nauka-1988886709.html
Ни живой, ни мертвый. Ученые нашли новый натуральный консервант
Ни живой, ни мертвый. Ученые нашли новый натуральный консервант - РИА Новости, 13.12.2024
Ни живой, ни мертвый. Ученые нашли новый натуральный консервант
Антибактериальные свойства препаратов из нескольких штаммов лактобактерий описал международный научный коллектив при участии ВолгГТУ. Некоторые продуцируемые... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:00
2024-12-13T07:00
наука
наука
университетская наука
россия
бразилия
волгоградский государственный технический университет (волггту)
экология в россии
волгоград
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Антибактериальные свойства препаратов из нескольких штаммов лактобактерий описал международный научный коллектив при участии ВолгГТУ. Некоторые продуцируемые микроорганизмами вещества оказались бактериоцинами — "натуральными" антибиотиками, опасными только для бактерий. По мнению специалистов, применение "живых" консервационных препаратов может стать альтернативой синтетическим антибиотикам, что благоприятно скажется на здоровье потребителей и окружающей среде. Результат представлен в Foods.В разные эпохи человечество использовало разные способы продления срока хранения пищи и ее защиты от патогенных организмов. Например, одними из "ранних" консервантов служили "высушивающий" бактерии раствор поваренной соли, винный уксус и молочная кислота.С появлением химической промышленности началось производство синтетических веществ, препятствующих росту и развитию патогенных микроорганизмов. Сегодня такие пищевые добавки обозначаются как Е2хх, рассказали специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). При превышении допустимых объемов потребления некоторых соединений Е2 у человека могут появиться побочные эффекты, затрагивающие желудочно-кишечный тракт, вызывающие аллергические реакции или воздействующие на нервную систему, отметили ученые.По словам специалистов, современное производство пищи постепенно возвращается к концепции использования природных средств продления срока годности продуктов. Основой этой концепции является добавления безопасных умерщвленных микроорганизмов, способных производить бактериоцины — вещества, к которым другие бактерии еще не адаптировались и не могут быть устойчивы, как к некоторым антибиотикам, подчеркнули исследователи.Международный коллектив ученых при участии ВолгГТУ обнаружил бактериоцины, как продукты метаболизма в штаммах бактерии Latilactobacillus sakei (подвид sakei 2a) и установил их безопасность для небактериальных клеток. Этот организм зачастую присутствует в мясной продукции и участвует в процессах ферментации, которые не только продлевают срок хранения мяса, но и улучшают его вкус и запах."Некоторые виды лактобактерий вырабатывают факторы вирулентности — губительные для микроорганизмов-соседей молекулы. Именно таковыми и являются Latilactobacillus sakei, которые выделяют бактериоцины, убивают другие микроорганизмы и используют их как пищу", — рассказала одна из авторов исследования, декан факультета технологии пищевых производств ВолгГТУ Валентина Храмова.Специалист добавила, что в современной пище консерванты добавляются наряду с антибиотиками, поэтому натуральный консервант должен быть устойчив к антимикробной активности. В рамках работы было установлено, что распространенные антибиотики амоксициллин и норфлоклацин не наносят вреда Latilactobacillus sakei, тогда как ванкомицин снижает численность этих организмов. Поэтому этот штамм может быть рассмотрен как основа для создания биоконсервантов.Как отметила Храмова, важнейшую роль в исследовании сыграл один из ведущих ученых мира в области пробиотиков с антимикробными свойствами белков (бактериоцинов) и биоконсервации, профессор кафедры пищевых наук и экспериментального питания университета Сан-Паулу Светослав Димитров Тодоров.В исследовании принимали участие ученые из России (ВолгГТУ и ДГТУ), Бразилии (университета Сан-Пауло), Болгарии (Софийский университет), и Португалии (Политехнический институт Виана-ду-Каштелу).Часть работы выполнена при поддержке гранта президента России.
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наука, университетская наука, россия, бразилия, волгоградский государственный технический университет (волггту), экология в россии, волгоград, бактерии, здоровье, здоровье - общество, антибиотики
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Бразилия, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Экология в России, Волгоград, Бактерии, Здоровье, Здоровье - Общество, антибиотики

Ни живой, ни мертвый. Ученые нашли новый натуральный консервант

© iStock.com / ManjurulУченый изучает бактерии в лаборатории
Ученый изучает бактерии в лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / Manjurul
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Антибактериальные свойства препаратов из нескольких штаммов лактобактерий описал международный научный коллектив при участии ВолгГТУ. Некоторые продуцируемые микроорганизмами вещества оказались бактериоцинами — "натуральными" антибиотиками, опасными только для бактерий. По мнению специалистов, применение "живых" консервационных препаратов может стать альтернативой синтетическим антибиотикам, что благоприятно скажется на здоровье потребителей и окружающей среде. Результат представлен в Foods.
В разные эпохи человечество использовало разные способы продления срока хранения пищи и ее защиты от патогенных организмов. Например, одними из "ранних" консервантов служили "высушивающий" бактерии раствор поваренной соли, винный уксус и молочная кислота.
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С появлением химической промышленности началось производство синтетических веществ, препятствующих росту и развитию патогенных микроорганизмов. Сегодня такие пищевые добавки обозначаются как Е2хх, рассказали специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). При превышении допустимых объемов потребления некоторых соединений Е2 у человека могут появиться побочные эффекты, затрагивающие желудочно-кишечный тракт, вызывающие аллергические реакции или воздействующие на нервную систему, отметили ученые.
По словам специалистов, современное производство пищи постепенно возвращается к концепции использования природных средств продления срока годности продуктов. Основой этой концепции является добавления безопасных умерщвленных микроорганизмов, способных производить бактериоцины — вещества, к которым другие бактерии еще не адаптировались и не могут быть устойчивы, как к некоторым антибиотикам, подчеркнули исследователи.
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Международный коллектив ученых при участии ВолгГТУ обнаружил бактериоцины, как продукты метаболизма в штаммах бактерии Latilactobacillus sakei (подвид sakei 2a) и установил их безопасность для небактериальных клеток. Этот организм зачастую присутствует в мясной продукции и участвует в процессах ферментации, которые не только продлевают срок хранения мяса, но и улучшают его вкус и запах.
"Некоторые виды лактобактерий вырабатывают факторы вирулентности — губительные для микроорганизмов-соседей молекулы. Именно таковыми и являются Latilactobacillus sakei, которые выделяют бактериоцины, убивают другие микроорганизмы и используют их как пищу", — рассказала одна из авторов исследования, декан факультета технологии пищевых производств ВолгГТУ Валентина Храмова.
Специалист добавила, что в современной пище консерванты добавляются наряду с антибиотиками, поэтому натуральный консервант должен быть устойчив к антимикробной активности. В рамках работы было установлено, что распространенные антибиотики амоксициллин и норфлоклацин не наносят вреда Latilactobacillus sakei, тогда как ванкомицин снижает численность этих организмов. Поэтому этот штамм может быть рассмотрен как основа для создания биоконсервантов.
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Как отметила Храмова, важнейшую роль в исследовании сыграл один из ведущих ученых мира в области пробиотиков с антимикробными свойствами белков (бактериоцинов) и биоконсервации, профессор кафедры пищевых наук и экспериментального питания университета Сан-Паулу Светослав Димитров Тодоров.
В исследовании принимали участие ученые из России (ВолгГТУ и ДГТУ), Бразилии (университета Сан-Пауло), Болгарии (Софийский университет), и Португалии (Политехнический институт Виана-ду-Каштелу).
Часть работы выполнена при поддержке гранта президента России.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияБразилияВолгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)Экология в РоссииВолгоградБактерииЗдоровьеЗдоровье - Обществоантибиотики
 
 
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