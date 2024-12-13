https://ria.ru/20241213/nagrada-1988941805.html

Долина и Маликов получили "Золотой граммофон"

Долина и Маликов получили "Золотой граммофон" - РИА Новости, 13.12.2024

Долина и Маликов получили "Золотой граммофон"

Народные артисты РФ Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы "Непара" Александр Шоуа и певец Владимир Пресняков стали обладателями XXIX национальной... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T03:10

2024-12-13T03:10

2024-12-13T03:34

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народные артисты РФ Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы "Непара" Александр Шоуа и певец Владимир Пресняков стали обладателями XXIX национальной музыкальной премии "Золотой граммофон", передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения прошла в четверг на площадке "ВТБ Арена", а также эксклюзивно транслировалась на платформе "VK Видео". В роли ведущих выступили Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, "Русское радио" представил Антон Юрьев. Вечер открылся композицией на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой "Верните память" в исполнении Елены Север и солиста Мариинского театра Романа Широких и симфонического оркестра под управлением худрука Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева. Статуэтки получили молодые исполнители, в их числе группа Serebro в обновленном составе, дуэт "Асия" и "Звонкий", Марина Бриз, группа Dabro, Ханна, Артур Пирожков и "Хабиб", Artik&Asti. Наград удостоены и именитые музыканты: Денис Клявер, Ирина Дубцова, группа Reflex, Слава, Natan, Александра Воробьёва, Дмитрий Колдун, Александр Панайотов, Сергей Лазарев, дуэты Дима Билан и Мари Краймбрери, а также Стас Пьеха и Гузель Хасанова. Кроме того, "Зеленый Граммофон" в особой номинации получил исполнитель, подающий правильный пример экологичного поведения своей аудитории. В этом году лауреатом в этой номинации стала певица Алсу. Статуэтку на сцене ей вручила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Специальные номера также представили группа "Земляне", народные артисты России Григорий Лепс и Юрий Антонов. Самые яркие моменты церемонии в режиме реального времени москвичи могли увидеть на улицах города – на медиафасадах MAER. "Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20241213/gergiev-1988940249.html

https://ria.ru/20240624/nagrazhdenie-1955190499.html

https://ria.ru/20241213/shaman-1988934785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, санкт-петербург, лариса долина, дмитрий маликов, владимир пресняков, мариинский театр, втб арена, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), культура