Долина и Маликов получили "Золотой граммофон"
Долина, Маликов, Шоуа и Пресняков стали обладателями премии "Золотой граммофон"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЦеремония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон"
Церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон". Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народные артисты РФ Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы "Непара" Александр Шоуа и певец Владимир Пресняков стали обладателями XXIX национальной музыкальной премии "Золотой граммофон", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения прошла в четверг на площадке "ВТБ Арена", а также эксклюзивно транслировалась на платформе "VK Видео". В роли ведущих выступили Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, "Русское радио" представил Антон Юрьев.
Вечер открылся композицией на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой "Верните память" в исполнении Елены Север и солиста Мариинского театра Романа Широких и симфонического оркестра под управлением худрука Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева.
Статуэтки получили молодые исполнители, в их числе группа Serebro в обновленном составе, дуэт "Асия" и "Звонкий", Марина Бриз, группа Dabro, Ханна, Артур Пирожков и "Хабиб", Artik&Asti. Наград удостоены и именитые музыканты: Денис Клявер, Ирина Дубцова, группа Reflex, Слава, Natan, Александра Воробьёва, Дмитрий Колдун, Александр Панайотов, Сергей Лазарев, дуэты Дима Билан и Мари Краймбрери, а также Стас Пьеха и Гузель Хасанова.
Кроме того, "Зеленый Граммофон" в особой номинации получил исполнитель, подающий правильный пример экологичного поведения своей аудитории. В этом году лауреатом в этой номинации стала певица Алсу. Статуэтку на сцене ей вручила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
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Специальные номера также представили группа "Земляне", народные артисты России Григорий Лепс и Юрий Антонов.
Самые яркие моменты церемонии в режиме реального времени москвичи могли увидеть на улицах города – на медиафасадах MAER.
"Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.