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Долина и Маликов получили "Золотой граммофон" - РИА Новости, 13.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:10 13.12.2024 (обновлено: 03:34 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/nagrada-1988941805.html
Долина и Маликов получили "Золотой граммофон"
Долина и Маликов получили "Золотой граммофон" - РИА Новости, 13.12.2024
Долина и Маликов получили "Золотой граммофон"
Народные артисты РФ Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы "Непара" Александр Шоуа и певец Владимир Пресняков стали обладателями XXIX национальной... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T03:10
2024-12-13T03:34
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россия
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санкт-петербург
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дмитрий маликов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народные артисты РФ Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы "Непара" Александр Шоуа и певец Владимир Пресняков стали обладателями XXIX национальной музыкальной премии "Золотой граммофон", передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения прошла в четверг на площадке "ВТБ Арена", а также эксклюзивно транслировалась на платформе "VK Видео". В роли ведущих выступили Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, "Русское радио" представил Антон Юрьев. Вечер открылся композицией на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой "Верните память" в исполнении Елены Север и солиста Мариинского театра Романа Широких и симфонического оркестра под управлением худрука Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева. Статуэтки получили молодые исполнители, в их числе группа Serebro в обновленном составе, дуэт "Асия" и "Звонкий", Марина Бриз, группа Dabro, Ханна, Артур Пирожков и "Хабиб", Artik&amp;Asti. Наград удостоены и именитые музыканты: Денис Клявер, Ирина Дубцова, группа Reflex, Слава, Natan, Александра Воробьёва, Дмитрий Колдун, Александр Панайотов, Сергей Лазарев, дуэты Дима Билан и Мари Краймбрери, а также Стас Пьеха и Гузель Хасанова. Кроме того, "Зеленый Граммофон" в особой номинации получил исполнитель, подающий правильный пример экологичного поведения своей аудитории. В этом году лауреатом в этой номинации стала певица Алсу. Статуэтку на сцене ей вручила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Специальные номера также представили группа "Земляне", народные артисты России Григорий Лепс и Юрий Антонов. Самые яркие моменты церемонии в режиме реального времени москвичи могли увидеть на улицах города – на медиафасадах MAER. "Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20241213/gergiev-1988940249.html
https://ria.ru/20240624/nagrazhdenie-1955190499.html
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россия, москва, санкт-петербург, лариса долина, дмитрий маликов, владимир пресняков, мариинский театр, втб арена, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), культура
Культура, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Мариинский театр, ВТБ Арена, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Культура
Долина и Маликов получили "Золотой граммофон"

Долина, Маликов, Шоуа и Пресняков стали обладателями премии "Золотой граммофон"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЦеремония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон"
Церемония вручения музыкальной премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон". Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народные артисты РФ Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы "Непара" Александр Шоуа и певец Владимир Пресняков стали обладателями XXIX национальной музыкальной премии "Золотой граммофон", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения прошла в четверг на площадке "ВТБ Арена", а также эксклюзивно транслировалась на платформе "VK Видео". В роли ведущих выступили Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, "Русское радио" представил Антон Юрьев.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон"
02:46
Вечер открылся композицией на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой "Верните память" в исполнении Елены Север и солиста Мариинского театра Романа Широких и симфонического оркестра под управлением худрука Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева.
Статуэтки получили молодые исполнители, в их числе группа Serebro в обновленном составе, дуэт "Асия" и "Звонкий", Марина Бриз, группа Dabro, Ханна, Артур Пирожков и "Хабиб", Artik&Asti. Наград удостоены и именитые музыканты: Денис Клявер, Ирина Дубцова, группа Reflex, Слава, Natan, Александра Воробьёва, Дмитрий Колдун, Александр Панайотов, Сергей Лазарев, дуэты Дима Билан и Мари Краймбрери, а также Стас Пьеха и Гузель Хасанова.
Кроме того, "Зеленый Граммофон" в особой номинации получил исполнитель, подающий правильный пример экологичного поведения своей аудитории. В этом году лауреатом в этой номинации стала певица Алсу. Статуэтку на сцене ей вручила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Актриса Елизавета Боярская, получившая совместно с актером Игорем Черневичем специальную премию жюри за лучший актерский дуэт в спектакле Театра Европы Чайка, на церемонии вручения ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая Маска. 24 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Боярская и Черневич получили "Золотую маску"
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Специальные номера также представили группа "Земляне", народные артисты России Григорий Лепс и Юрий Антонов.
Самые яркие моменты церемонии в режиме реального времени москвичи могли увидеть на улицах города – на медиафасадах MAER.
"Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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КультураРоссияМоскваСанкт-ПетербургЛариса ДолинаДмитрий МаликовВладимир ПресняковМариинский театрВТБ АренаФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Культура
 
 
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