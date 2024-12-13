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Россия добивается мира, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2024
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12:49 13.12.2024 (обновлено: 13:08 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/mir-1989035580.html
Россия добивается мира, заявил Песков
Россия добивается мира, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2024
Россия добивается мира, заявил Песков
Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:49
2024-12-13T13:08
россия
москва
в мире
украина
владимир путин
евросоюз
дмитрий песков
юрий ушаков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости/Прайм. Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу."Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться. Забегать вперед и до как такового перемирия, а мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают обсуждаемую в ЕС возможность отправки контингента европейских стран на Украину для наблюдения за режимом перемирия.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241213/mask-1989035817.html
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Россия, Москва, В мире, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Россия добивается мира, заявил Песков

Песков заявил, что Россия добивается не перемирия, а мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости/Прайм. Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Маск сделал мрачное заявление по Украине
Вчера, 12:49
"Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться. Забегать вперед и до как такового перемирия, а мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают обсуждаемую в ЕС возможность отправки контингента европейских стран на Украину для наблюдения за режимом перемирия.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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РоссияМоскваВ миреУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзДмитрий ПесковЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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