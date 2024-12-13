https://ria.ru/20241213/magate-1988932792.html

Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на Украине

Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.12.2024

Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на Украине

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Украине. Об этом он сообщил в своем... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T00:28

2024-12-13T00:28

2024-12-13T00:34

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михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

андрей сибига

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина в четверг созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить "последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС". Российская сторона указывала, что тема, вынесенная Киевом на обсуждение, находится вне мандата совета. "Мы обсудили вопросы ядерной и физической ядерной безопасности на Украине, в том числе в свете сегодняшней внеочередной сессии Совета управляющих, а также вопросы, связанные с двусторонними отношениями", - написал российский постпред. Ранее постпред РФ неоднократно указывал на то, что Украина использует международные площадки, включая МАГАТЭ, для политизации вопросов, которые не относятся к компетенции этих организаций.

https://ria.ru/20241212/magate-1988921917.html

https://ria.ru/20240311/rezolyutsiya-1932334670.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, андрей сибига, магатэ