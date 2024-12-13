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В ЕР приостановили членство экс-губернатора Рязанской области Любимова - РИА Новости, 13.12.2024
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12:08 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/lyubimov-1989020595.html
В ЕР приостановили членство экс-губернатора Рязанской области Любимова
В ЕР приостановили членство экс-губернатора Рязанской области Любимова - РИА Новости, 13.12.2024
В ЕР приостановили членство экс-губернатора Рязанской области Любимова
Членство арестованного экс-губернатора Рязанской области и бывшего сенатора от этого региона Николая Любимова в "Единой России" приостановлено, сообщили РИА... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:08
2024-12-13T12:08
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РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Членство арестованного экс-губернатора Рязанской области и бывшего сенатора от этого региона Николая Любимова в "Единой России" приостановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии. В четверг Басманный суд Москвы арестовал Любимова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Любимов "получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом". "Членство Николая Викторовича Любимова во Всероссийской политической партии "Единая Россия" приостановлено в соответствии с Уставом", - сообщили в пресс-службе реготделения. В 2017-2022 годах Любимов являлся губернатором Рязанской области. Позднее он стал сенатором от этой же области. Совет Федерации на заседании в среду принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.
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рязанская область, москва, россия, николай любимов, единая россия, совет федерации рф, общество
Рязанская область, Москва, Россия, Николай Любимов, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Общество
В ЕР приостановили членство экс-губернатора Рязанской области Любимова

Членство арестованного экс-губернатора Любимова в "Единой России" приостановлено

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкНиколай Любимов
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Николай Любимов. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Членство арестованного экс-губернатора Рязанской области и бывшего сенатора от этого региона Николая Любимова в "Единой России" приостановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
В четверг Басманный суд Москвы арестовал Любимова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Любимов "получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом".
"Членство Николая Викторовича Любимова во Всероссийской политической партии "Единая Россия" приостановлено в соответствии с Уставом", - сообщили в пресс-службе реготделения.
В 2017-2022 годах Любимов являлся губернатором Рязанской области. Позднее он стал сенатором от этой же области. Совет Федерации на заседании в среду принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.
Денис Цуканов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Задержан министр цифрового развития Омской области Цуканов
12 декабря, 14:11
 
Рязанская областьМоскваРоссияНиколай ЛюбимовЕдиная РоссияСовет Федерации РФОбщество
 
 
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