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В ЕР приостановили членство экс-губернатора Рязанской области Любимова

В ЕР приостановили членство экс-губернатора Рязанской области Любимова - РИА Новости, 13.12.2024

В ЕР приостановили членство экс-губернатора Рязанской области Любимова

Членство арестованного экс-губернатора Рязанской области и бывшего сенатора от этого региона Николая Любимова в "Единой России" приостановлено, сообщили РИА... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:08

2024-12-13T12:08

2024-12-13T12:08

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РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Членство арестованного экс-губернатора Рязанской области и бывшего сенатора от этого региона Николая Любимова в "Единой России" приостановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии. В четверг Басманный суд Москвы арестовал Любимова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Любимов "получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом". "Членство Николая Викторовича Любимова во Всероссийской политической партии "Единая Россия" приостановлено в соответствии с Уставом", - сообщили в пресс-службе реготделения. В 2017-2022 годах Любимов являлся губернатором Рязанской области. Позднее он стал сенатором от этой же области. Совет Федерации на заседании в среду принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.

https://ria.ru/20241212/tsukanov-1988817691.html

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рязанская область, москва, россия, николай любимов, единая россия, совет федерации рф, общество