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В Крыму отреагировали на заявление Ермака о переговорах по Украине - РИА Новости, 13.12.2024
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09:22 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/krym-1988959328.html
В Крыму отреагировали на заявление Ермака о переговорах по Украине
В Крыму отреагировали на заявление Ермака о переговорах по Украине - РИА Новости, 13.12.2024
В Крыму отреагировали на заявление Ермака о переговорах по Украине
Глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал "дешевым торгом" заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о неготовности Украины к... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:22
2024-12-13T09:22
в мире
украина
россия
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владимир путин
заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал "дешевым торгом" заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о неготовности Украины к переговорам. Ранее Ермак в интервью украинским СМИ заявил, что Украина не готова к переговорам с Россией, так как для начала должна быть сильной, чтобы говорить на равных. "Режим Зеленского начал свою грязную политическую игру и дешевый торг, выпрашивая прежде всего для себя и своих подельников у США и Запада гарантии безопасности, а Украина и украинский народ для них не имеет никакого значения. Как только они получат личные гарантии безопасности, то сразу будут готовы к переговорам", - сказал РИА Новости Смирнов. При этом, по его мнению, ситуация в мире развивается таким образом, что позиция Киева в конфликте на Украины и в его завершении перестала иметь какое-либо определяющие значение. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241213/devis-1988945778.html
https://ria.ru/20241212/nato-1988892360.html
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988902725.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, заур смирнов, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Заур Смирнов, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Крыму отреагировали на заявление Ермака о переговорах по Украине

Смирнов назвал заявление Ермака о переговорах по Украине дешевым торгом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал "дешевым торгом" заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о неготовности Украины к переговорам.
Ранее Ермак в интервью украинским СМИ заявил, что Украина не готова к переговорам с Россией, так как для начала должна быть сильной, чтобы говорить на равных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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"Режим Зеленского начал свою грязную политическую игру и дешевый торг, выпрашивая прежде всего для себя и своих подельников у США и Запада гарантии безопасности, а Украина и украинский народ для них не имеет никакого значения. Как только они получат личные гарантии безопасности, то сразу будут готовы к переговорам", - сказал РИА Новости Смирнов.
При этом, по его мнению, ситуация в мире развивается таким образом, что позиция Киева в конфликте на Украины и в его завершении перестала иметь какое-либо определяющие значение.
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12 декабря, 18:56
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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12 декабря, 19:35
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинЗаур СмирновВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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