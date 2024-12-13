https://ria.ru/20241213/koreya-1988998978.html

Рейтинг лидера Южной Кореи упал до рекордных 11 процентов

Рейтинг лидера Южной Кореи упал до рекордных 11 процентов - РИА Новости, 13.12.2024

Рейтинг лидера Южной Кореи упал до рекордных 11 процентов

Рейтинг одобрения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля после его попытки объявить в стране военное положение упал до рекордно низкого уровня в 11%, а 75% граждан... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:44

2024-12-13T10:44

2024-12-13T10:44

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СЕУЛ, 13 дек - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля после его попытки объявить в стране военное положение упал до рекордно низкого уровня в 11%, а 75% граждан выступили за импичмент президенту, передает агентство Ренхап со ссылкой на опрос социологической компании Gallup. Опрос среди 1002 совершеннолетних жителей страны проводился с 10 по 12 декабря. Погрешность опроса составляет 3,1 процентных пункта. Согласно опросу, популярность президента упала на 6 процентных пункта до 11%, что стало самым низким показателем с момента его вступления в должность в мае 2022 года. Негативные оценки выросли до рекордно высокого уровня в 85%, при этом, а ситуацию с военным положением как причину назвали 49% респондентов, экономические причины - 8%. Что касается возможного импичмента Юн Сок Ёля, то 75% респондентов поддержали его, в то время как 21% высказался против. В пятницу в парламент было внесено второе предложение об импичменте президента. Его планируют вынести на голосование на предстоящем пленарном заседании в субботу в 17:00 (11.00 мск). Среди граждан-сторонников правящей партии "Гражданская сила" только 27% поддержали импичмент, в то время как 66% - против него. Между тем, 97% сторонников главной оппозиционной Объединенной демократической партии (ОДП) выступили за импичмент. Поддержка "Гражданской силы" снизилась на 3 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей до 24%, в то время как показатель демократов вырос на 3 процентных пункта до 40%. Это стало самым большим разрывом в поддержке демократической партии по сравнению с рейтингом "Гражданской силы" с момента прихода к власти нынешней администрации.

https://ria.ru/20241212/koreya-1988866713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила, обстановка в южной корее