Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг лидера Южной Кореи упал до рекордных 11 процентов - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/koreya-1988998978.html
Рейтинг лидера Южной Кореи упал до рекордных 11 процентов
Рейтинг лидера Южной Кореи упал до рекордных 11 процентов - РИА Новости, 13.12.2024
Рейтинг лидера Южной Кореи упал до рекордных 11 процентов
Рейтинг одобрения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля после его попытки объявить в стране военное положение упал до рекордно низкого уровня в 11%, а 75% граждан... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:44
2024-12-13T10:44
в мире
южная корея
юн сок ель
гражданская сила
обстановка в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d0925eed4f8c9a53f476894b5e8e50.jpg
СЕУЛ, 13 дек - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля после его попытки объявить в стране военное положение упал до рекордно низкого уровня в 11%, а 75% граждан выступили за импичмент президенту, передает агентство Ренхап со ссылкой на опрос социологической компании Gallup. Опрос среди 1002 совершеннолетних жителей страны проводился с 10 по 12 декабря. Погрешность опроса составляет 3,1 процентных пункта. Согласно опросу, популярность президента упала на 6 процентных пункта до 11%, что стало самым низким показателем с момента его вступления в должность в мае 2022 года. Негативные оценки выросли до рекордно высокого уровня в 85%, при этом, а ситуацию с военным положением как причину назвали 49% респондентов, экономические причины - 8%. Что касается возможного импичмента Юн Сок Ёля, то 75% респондентов поддержали его, в то время как 21% высказался против. В пятницу в парламент было внесено второе предложение об импичменте президента. Его планируют вынести на голосование на предстоящем пленарном заседании в субботу в 17:00 (11.00 мск). Среди граждан-сторонников правящей партии "Гражданская сила" только 27% поддержали импичмент, в то время как 66% - против него. Между тем, 97% сторонников главной оппозиционной Объединенной демократической партии (ОДП) выступили за импичмент. Поддержка "Гражданской силы" снизилась на 3 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей до 24%, в то время как показатель демократов вырос на 3 процентных пункта до 40%. Это стало самым большим разрывом в поддержке демократической партии по сравнению с рейтингом "Гражданской силы" с момента прихода к власти нынешней администрации.
https://ria.ru/20241212/koreya-1988866713.html
https://ria.ru/20241210/koreya-1988349302.html
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986625220.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f98078e231c668a066854f01248689f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Гражданская сила, Обстановка в Южной Корее
Рейтинг лидера Южной Кореи упал до рекордных 11 процентов

Ренхап: рейтинг лидера Южной Кореи Юн Сок Еля упал до рекордных 11 процентов

© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 13 дек - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля после его попытки объявить в стране военное положение упал до рекордно низкого уровня в 11%, а 75% граждан выступили за импичмент президенту, передает агентство Ренхап со ссылкой на опрос социологической компании Gallup.
Опрос среди 1002 совершеннолетних жителей страны проводился с 10 по 12 декабря. Погрешность опроса составляет 3,1 процентных пункта.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
ЦИК прокомментировала слова президента Южной Кореи о захватах избиркомов
12 декабря, 17:02
Согласно опросу, популярность президента упала на 6 процентных пункта до 11%, что стало самым низким показателем с момента его вступления в должность в мае 2022 года. Негативные оценки выросли до рекордно высокого уровня в 85%, при этом, а ситуацию с военным положением как причину назвали 49% респондентов, экономические причины - 8%.
Что касается возможного импичмента Юн Сок Ёля, то 75% респондентов поддержали его, в то время как 21% высказался против.
В пятницу в парламент было внесено второе предложение об импичменте президента. Его планируют вынести на голосование на предстоящем пленарном заседании в субботу в 17:00 (11.00 мск).
Военная техника в Сеуле во время введения военного положения - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Глава спецназа Южной Кореи рассказал о секретном звонке министра обороны
10 декабря, 11:43
Среди граждан-сторонников правящей партии "Гражданская сила" только 27% поддержали импичмент, в то время как 66% - против него. Между тем, 97% сторонников главной оппозиционной Объединенной демократической партии (ОДП) выступили за импичмент.
Поддержка "Гражданской силы" снизилась на 3 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей до 24%, в то время как показатель демократов вырос на 3 процентных пункта до 40%.
Это стало самым большим разрывом в поддержке демократической партии по сравнению с рейтингом "Гражданской силы" с момента прихода к власти нынешней администрации.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Южная Корея продолжит воздерживаться от поставок летальных вооружений Киеву
30 ноября, 14:04
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльГражданская силаОбстановка в Южной Корее
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала