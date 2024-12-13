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Посол КНР: товарооборот Китая и России покажет рост, несмотря на давление

Посол КНР: товарооборот Китая и России покажет рост, несмотря на давление - РИА Новости, 13.12.2024

Посол КНР: товарооборот Китая и России покажет рост, несмотря на давление

Несмотря на внешнее давление, товарооборот России и Китая вновь показывает рост. Страны успешно реализуют ряд крупных совместных проектов, работают над... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T09:00

2024-12-13T09:00

2024-12-13T09:00

интервью

оон

си цзиньпин

китай

россия

пекин

чжан ханьхуэй

конфуций

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Несмотря на внешнее давление, товарооборот России и Китая вновь показывает рост. Страны успешно реализуют ряд крупных совместных проектов, работают над восстановлением туристических потоков и готовятся к юбилею ООН. О том, как будут развиваться отношения между Москвой и Пекином, в интервью РИА Новости рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.– В октябре 2024 г председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в XVI саммите БРИКС в Казани и провел двустороннюю встречу с президентом Путиным. А в каких мероприятиях примут участие главы двух государств в наступающем году? Когда состоится их следующая встреча?– В октябре текущего года председатель Си Цзиньпин посетил город с тысячелетней историей Казань на Волге и принял участие в XVI саммите БРИКС. Это был первый зарубежный визит Си Цзиньпина после триумфального третьего пленума ЦК КПК 20-го созыва и первый саммит БРИКС после исторического расширения объединения. В ходе саммита председатель Си Цзиньпин провел встречу с президентом Путиным. Это была третья в этом году встреча руководителей двух стран после майского саммита в Пекине и июльского саммита в Астане. Лидеры провели откровенный и глубокий обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и по ряду важных международных и региональных вопросов, представляющих общий интерес. Они наметили контуры дальнейшего развития китайско-российских отношений, придали импульс "Большому БРИКС" как платформе консолидации и развития стран Глобального Юга.В 2025 году отмечаются 80-летие победы китайского народа в войне против японских захватчиков, а также 80-летие победы России в Великой Отечественной войне и 80-летие основания ООН. Китайская сторона, принявшая председательство в Шанхайской Организации Сотрудничества, в следующем году проведет 25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС. Китай и Россия как постоянные члены Совета Безопасности ООН и мировые державы, будут усиливать координацию позиций и стратегическое взаимодействие в рамках ООН, ШОС и других многосторонних организаций. Будем придерживаться правильного взгляда на итоги Второй мировой войны, распространять "Шанхайский дух" в интересах сохранения центральной роли ООН в международной системе, укреплять стратегическую стабильность и международную справедливость, реализовывать "три глобальные инициативы" и вносить позитивный вклад в поддержание долгосрочного мира и совместного процветания.– В 2024 году Россия и Китай столкнулись с трудностями во внешней торговле. В частности, на нормальное развитие двусторонней торговли оказали определенное влияние вторичные санкции со стороны третьих стран. Однако товарооборот между Россией и Китаем достиг нового рекорда, и в торгово-экономической сфере наблюдаются положительные изменения. Как вы оцениваете перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества в следующем году?– Под стратегическим руководством лидеров Китая и России, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество выдержало испытания сложных и глубоких изменений в глобальной политической в торговой системе и показало свою устойчивость и гибкость.Во-первых, заметно вырос объем торговли. В 2023 году он достиг 240,1 миллиарда долларов, что позволило досрочно выполнить поставленную главами двух стран задачу довести двусторонний товарооборот до 200 миллиардов долларов. В период с января по ноябрь 2024 года этот показатель достиг 222,77 миллиарда долларов, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В том числе объем китайского экспорта в Россию составил 104,2 миллиарда долларов, увеличившись на 4,0%, объем импорта из России в Китай составил 118,58 миллиарда долларов, что на 0,4% больше, чем в предыдущему году. Китай уже 14 лет подряд является крупнейшим торговым партнером России, а Россия вышла на восьмое место среди торговых партнеров Китая.Во-вторых, структура торговли продолжает оптимизироваться. Двусторонняя торговля в энергетическом секторе показывает стабильный рост, достигнуты значительные успехи в автомобильной и машинотехнической отраслях, а также в сельском хозяйстве и других областях. Динамично развиваются сфера услуг, трансграничная электронная торговля и другие новые направления. Китайские смартфоны, телевизоры, холодильники, и российская говядина, молочные продукты и другие продукты питания пользуются большой популярностью соответственно у российских и китайских потребителей .В-третьих, успешно реализуются крупные совместные проекты. Бесперебойно функционируют российско-китайский нефтепровод и восточная ветка газопровода Россия-Китай, увеличивается грузопоток через автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ и железнодорожный переход Нижнеленинское-Тунцзян. Уверенно продвигаются совместные проекты в области энергетики, авиации и космических технологий.В-четвертых, наблюдается активизация сотрудничества между регионами и компаниями. Представители китайских провинций и российских регионов регулярно проводят взаимные визиты. Компании проявляют интерес к совместной работе, делегации обеих стран активно участвуют в выставках и ярмарках, показывая готовность развивать двусторонние торговые и экономические отношения.Развитие торговых отношений между Китаем и Россией соответствует интересам обеих стран, оно не подвергается и не должно быть подвержено воздействию внешних факторов. Перед лицом нарастающих вызовов, нам особенно важно укреплять устойчивость, решимость и уверенность. Я уверен, что совместными усилиями мы сделаем китайско-российское взаимодействие более устойчивым и выявим новые возможности с тем, чтобы оно принесло больше плодотворных результатов. Посольство Китая в России будет и впредь выступать платформой для развития двусторонних торгово-экономических связей, продолжая оказывать свою помощь и поддержку в этом процессе.– Как известно, 2024-2025 годы были объявлены годами культуры России и Китая. Какие культурные события уже состоялись в текущем году и какие ожидаются в будущем?– В ходе развития отношений между Китаем и Россией гуманитарное сотрудничество всегда играет важную роль, помогая людям двух стран лучше понимать друг друга и сближаться. Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российское гуманитарное сотрудничество активно развивается. В ходе визита президента Путина в Китай в мае текущего года лидеры двух стран дали старт Годам культуры России и Китая. Проведение перекрестных годов культуры – это значимое решение двух лидеров во имя долгосрочного развития китайско-российских отношений. В рамках мероприятий культурные учреждения наших стран запланировали свыше ста различных и интересных культурных событий, включая выставки, показы фильмов, театральные спектакли, творческие мероприятия для молодежи, встречи китайских и российских писателей и многое другое.В этом году в России успешно прошли гастроли оркестра Национального центра сценических искусств Китая, церемония в честь годовщины рождения Конфуция, соревнования по у-шу и игре Го, конкурс короткого видео, конкурс живописи гохуа, неделя китайского кино, первый российско-китайский симпозиум по сетевой литературе и издательскому делу, встречи с читателями и так далее. Эти мероприятия эффективно способствовали углублению понимания российскими друзьями китайской культуры.В следующем году в рамках Годов культуры Китая и России мы организуем мероприятия, посвященные Празднику весны и Празднику середины осени, а также фестиваль китайской культуры, фестиваль китайского кино и другие значимые события. Планируются Культурный фестиваль Конфуция и юбилейный концерт, приуроченный к 80-летию победы над фашизмом, а также визит в Китай делегации российских музейных работников и кураторов выставок. Будем развивать сотрудничество в сфере музейно-выставочного дела, и укреплять связи между учреждениями культуры Китая и России. Уверены, что наши усилия будут способствовать формированию положительного общественного мнения как основы вечной дружбы между нашими странами.– Согласно статистике, Китай стал одним из излюбленных направлений для зимнего отдыха россиян. Развитие транспорта и облегчение визового режима способствует возобновлению взаимных поездок между гражданами обеих стран. Когда, на ваш взгляд, их число вернется к допандемийному уровню?– Сотрудничество в области туризма является важной составной частью гуманитарных связей и практического взаимодействия между Китаем и Россией. Обе страны известны как популярные туристические направления и источники туристического потока. Система двустороннего сотрудничества в туризме хорошо налажена и надежно функционирует. В текущем году прошли очередное заседание подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, встреча руководителей туристических администраций государств-членов ШОС, встреча министров туризма стран БРИКС, и совещание министров туризма Китая, России и Монголии. Туристические ведомства наших стран поддерживают тесные контакты и взаимодействие в рамках вышеперечисленных механизмов, неуклонно работают над расширением туристических связей между Китаем и Россией, и прилагают усилия по созданию благоприятной и комфортной туристической среды для наших граждан.Благодаря совместным усилиям обеих сторон, пересечение границы для туристов стало гораздо удобнее. Увеличивается количество авиарейсов и расширяется их география, что способствует росту турпотока. С августа 2023 года Китай и Россия возобновили групповые безвизовые туристические поездки, также происходит регулярный обмен информацией о туристических агентствах, уполномоченных организовывать такие поездки. Все это помогает привлечь еще больше туристов. Сейчас между городами Китая и России выполняется 160 регулярных рейсов в неделю, что составляет 80% от допандемийного уровня. По информации от российской стороны, за первые три квартала 2024 года Россию посетили 731 900 китайских туристов. Это 82,4% от общего объема въездного туризма.В будущем наши страны планируют в полной мере задействовать двусторонние и многосторонние механизмы сотрудничества, работать над новыми проектами в области туризма, оптимизировать процедуры выдачи виз и пересечения границы, а также укреплять связи между туристическими компаниями и организациями, чтобы последовательно повышать качество туристических услуг и вывести взаимные туристические потоки между нашими странами на допандемийный уровень.

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, оон, си цзиньпин, китай, россия, пекин, чжан ханьхуэй, конфуций, брикс, шос