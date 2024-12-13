Рейтинг@Mail.ru
На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 13.12.2024 (обновлено: 13:15 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/kazahstan-1989004403.html
На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков
На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков - РИА Новости, 13.12.2024
На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков
Примерно 500 грузовых машин скопилось на автомобильном пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:08
2024-12-13T13:15
россия
казахстан
западно-казахстанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989003993_0:0:988:555_1920x0_80_0_0_0e08d71b050638e3e6cc427b007759e8.jpg
АЛМА-АТА, 13 дек - РИА Новости. Примерно 500 грузовых машин скопилось на автомобильном пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана. &quot;С ночи... на автомобильном пункте пропуска &quot;Сырым&quot; наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации&quot;, — указали в сообщении на сайте ведомства.В публикации подчеркнули, что причиной скопления транспорта стали ухудшение погодных условий на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области с 12 декабря, а также сильный снегопад, метели и гололедица.По информации МЧС России, движение по федеральным трассам в РФ временно ограничено ориентировочно до 22 часов 13 декабря. &quot;В этой связи грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий&quot;, — уточнили в комитете.Там также добавили, что с водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации, предлагается ожидать улучшения погоды на кемпингах или скорректировать маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях.
https://ria.ru/20241212/finlyandiya-1988928798.html
россия
казахстан
западно-казахстанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989003993_0:0:740:555_1920x0_80_0_0_384d20da1fcfea47bb5a2dc4cb98400b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, западно-казахстанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Казахстан, Западно-Казахстанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков

На границе Казахстана и РФ скопилось около 500 грузовиков из-за плохой погоды

© Фото : Tengrinews.kzГрузовые автомобили на автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Казахстане
Грузовые автомобили на автомобильном пункте пропуска Сырым в Казахстане - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Tengrinews.kz
Грузовые автомобили на автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Казахстане
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 13 дек - РИА Новости. Примерно 500 грузовых машин скопилось на автомобильном пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана.
«

"С ночи... на автомобильном пункте пропуска "Сырым" наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации", — указали в сообщении на сайте ведомства.

В публикации подчеркнули, что причиной скопления транспорта стали ухудшение погодных условий на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области с 12 декабря, а также сильный снегопад, метели и гололедица.
По информации МЧС России, движение по федеральным трассам в РФ временно ограничено ориентировочно до 22 часов 13 декабря.
«

"В этой связи грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий", уточнили в комитете.

Там также добавили, что с водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации, предлагается ожидать улучшения погоды на кемпингах или скорректировать маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях.
На границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
СМИ: Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией
12 декабря, 23:06
 
РоссияКазахстанЗападно-Казахстанская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала