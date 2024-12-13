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На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков

На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков - РИА Новости, 13.12.2024

На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков

Примерно 500 грузовых машин скопилось на автомобильном пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T11:08

2024-12-13T11:08

2024-12-13T13:15

россия

казахстан

западно-казахстанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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АЛМА-АТА, 13 дек - РИА Новости. Примерно 500 грузовых машин скопилось на автомобильном пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана. "С ночи... на автомобильном пункте пропуска "Сырым" наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации", — указали в сообщении на сайте ведомства.В публикации подчеркнули, что причиной скопления транспорта стали ухудшение погодных условий на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области с 12 декабря, а также сильный снегопад, метели и гололедица.По информации МЧС России, движение по федеральным трассам в РФ временно ограничено ориентировочно до 22 часов 13 декабря. "В этой связи грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий", — уточнили в комитете.Там также добавили, что с водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации, предлагается ожидать улучшения погоды на кемпингах или скорректировать маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях.

https://ria.ru/20241212/finlyandiya-1988928798.html

россия

казахстан

западно-казахстанская область

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россия, казахстан, западно-казахстанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия