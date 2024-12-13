https://ria.ru/20241213/kazahstan-1989004403.html
На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков
На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков - РИА Новости, 13.12.2024
На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков
Примерно 500 грузовых машин скопилось на автомобильном пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:08
2024-12-13T11:08
2024-12-13T13:15
россия
казахстан
западно-казахстанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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АЛМА-АТА, 13 дек - РИА Новости. Примерно 500 грузовых машин скопилось на автомобильном пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана. "С ночи... на автомобильном пункте пропуска "Сырым" наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации", — указали в сообщении на сайте ведомства.В публикации подчеркнули, что причиной скопления транспорта стали ухудшение погодных условий на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области с 12 декабря, а также сильный снегопад, метели и гололедица.По информации МЧС России, движение по федеральным трассам в РФ временно ограничено ориентировочно до 22 часов 13 декабря. "В этой связи грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий", — уточнили в комитете.Там также добавили, что с водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации, предлагается ожидать улучшения погоды на кемпингах или скорректировать маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях.
https://ria.ru/20241212/finlyandiya-1988928798.html
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россия, казахстан, западно-казахстанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Казахстан, Западно-Казахстанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков
На границе Казахстана и РФ скопилось около 500 грузовиков из-за плохой погоды