https://ria.ru/20241213/kadyrov-1988949780.html

Кадыров сообщил о присуждении Золотову звания Героя России

Кадыров сообщил о присуждении Золотову звания Героя России - РИА Новости, 13.12.2024

Кадыров сообщил о присуждении Золотову звания Героя России

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присуждении директору Росгвардии Виктору Золотову звания Героя России. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T08:42

2024-12-13T08:42

2024-12-13T08:42

общество

россия

рамзан кадыров

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

евгений поддубный

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присуждении директору Росгвардии Виктору Золотову звания Героя России."Поздравляю <...> директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, генерала Виктора Васильевича Золотова с присвоением ему высшего звания Героя России!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он высоко оценил профессиональные качества Золотова, отметив его блестящие управленческие способности, благодаря которым он смог выстроить мощную, продуманную структуру территориальных органов. По словам Кадырова, Золотов стал примером настоящего генерала в России, который лично посещает позиции российских войск в зоне проведения специальной военной операции. В четверг президент России по случаю Дня Конституции вручил государственные награды в Кремле, среди награждаемых военкор Евгений Поддубный, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, певец Николай Басков, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

https://ria.ru/20241212/putin-1988906496.html

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общество, россия, рамзан кадыров, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), евгений поддубный