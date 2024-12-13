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Кадыров сообщил о присуждении Золотову звания Героя России - РИА Новости, 13.12.2024
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08:42 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/kadyrov-1988949780.html
Кадыров сообщил о присуждении Золотову звания Героя России
Кадыров сообщил о присуждении Золотову звания Героя России - РИА Новости, 13.12.2024
Кадыров сообщил о присуждении Золотову звания Героя России
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присуждении директору Росгвардии Виктору Золотову звания Героя России. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:42
2024-12-13T08:42
общество
россия
рамзан кадыров
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
евгений поддубный
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присуждении директору Росгвардии Виктору Золотову звания Героя России."Поздравляю &lt;...&gt; директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, генерала Виктора Васильевича Золотова с присвоением ему высшего звания Героя России!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он высоко оценил профессиональные качества Золотова, отметив его блестящие управленческие способности, благодаря которым он смог выстроить мощную, продуманную структуру территориальных органов. По словам Кадырова, Золотов стал примером настоящего генерала в России, который лично посещает позиции российских войск в зоне проведения специальной военной операции. В четверг президент России по случаю Дня Конституции вручил государственные награды в Кремле, среди награждаемых военкор Евгений Поддубный, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, певец Николай Басков, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.
https://ria.ru/20241212/putin-1988906496.html
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общество, россия, рамзан кадыров, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), евгений поддубный
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Евгений Поддубный
Кадыров сообщил о присуждении Золотову звания Героя России

Кадыров сообщил о присуждении директору Росгвардии Золотову звания Героя России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВиктор Золотов
Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присуждении директору Росгвардии Виктору Золотову звания Героя России.
"Поздравляю <...> директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, генерала Виктора Васильевича Золотова с присвоением ему высшего звания Героя России!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он высоко оценил профессиональные качества Золотова, отметив его блестящие управленческие способности, благодаря которым он смог выстроить мощную, продуманную структуру территориальных органов. По словам Кадырова, Золотов стал примером настоящего генерала в России, который лично посещает позиции российских войск в зоне проведения специальной военной операции.
В четверг президент России по случаю Дня Конституции вручил государственные награды в Кремле, среди награждаемых военкор Евгений Поддубный, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, певец Николай Басков, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Путин поднял бокал за награжденных в Кремле
12 декабря, 19:49
 
ОбществоРоссияРамзан КадыровВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Евгений Поддубный
 
 
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