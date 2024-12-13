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В США неожиданно высказались о новом российском истребителе - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 13.12.2024 (обновлено: 16:01 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/istrebitel-1989017084.html
В США неожиданно высказались о новом российском истребителе
В США неожиданно высказались о новом российском истребителе - РИА Новости, 13.12.2024
В США неожиданно высказались о новом российском истребителе
Российские самолеты СУ-57 показали высокую эффективность в зонах с большой концентрацией средств ПВО на Украине, написал журнал Military Watch. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:05
2024-12-13T16:01
специальная военная операция на украине
украина
су-57
в мире
рособоронэкспорт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские самолеты СУ-57 показали высокую эффективность в зонах с большой концентрацией средств ПВО на Украине, написал журнал Military Watch."Российские Военно-воздушные силы продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых действий на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока", — говорится в материале.Отмечается, что новый двигатель AL-51F-1, которым оснащены самолеты Су-57, может обеспечить их самым высоким уровнем тяги среди всех истребителей, находящихся на вооружении в мире.Су-57, равно как американский F-22A и китайский J-20, относится к классу тяжелых истребителей (максимальная взлетная масса составляет от 34 до 38 тонн), предназначенных в первую очередь для уничтожения авиации противника и завоевания господства в воздухе. В отличие от них F-35 (30 тонн) разработан главным образом для решения ударных задач.Су-57 выступает носителем ракет "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности, а F-35 — только малой и средней. Это дает российскому истребителю пятого поколения безусловное преимущество в дальнем воздушном бою.Это единственный в мире новейший истребитель, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы Вооруженным силам Украины. Он успешно выполняет боевые задачи специальной военной операции и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке.Зарубежная премьера экспортной версии Су-57 состоялась в ноябре 2024 года на международном авиасалоне Airshow China в китайском городе Чжухай. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил высокий интерес к этой машине и сообщил, что у них "уже есть первые подписанные контракты на этот самолет".
https://ria.ru/20241203/istrebiteli-1987196230.html
https://ria.ru/20241202/samolet-1986791587.html
https://ria.ru/20241128/istrebiteli-1986148897.html
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украина, су-57, в мире, рособоронэкспорт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Су-57, В мире, Рособоронэкспорт, Вооруженные силы Украины
В США неожиданно высказались о новом российском истребителе

MW: Су-57 оказались эффективны в зонах с высокой концентрацией ПВО

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские самолеты СУ-57 показали высокую эффективность в зонах с большой концентрацией средств ПВО на Украине, написал журнал Military Watch.
"Российские Военно-воздушные силы продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых действий на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока", — говорится в материале.
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Отмечается, что новый двигатель AL-51F-1, которым оснащены самолеты Су-57, может обеспечить их самым высоким уровнем тяги среди всех истребителей, находящихся на вооружении в мире.
Су-57, равно как американский F-22A и китайский J-20, относится к классу тяжелых истребителей (максимальная взлетная масса составляет от 34 до 38 тонн), предназначенных в первую очередь для уничтожения авиации противника и завоевания господства в воздухе. В отличие от них F-35 (30 тонн) разработан главным образом для решения ударных задач.
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Су-57 выступает носителем ракет "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности, а F-35 — только малой и средней. Это дает российскому истребителю пятого поколения безусловное преимущество в дальнем воздушном бою.
Это единственный в мире новейший истребитель, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы Вооруженным силам Украины. Он успешно выполняет боевые задачи специальной военной операции и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке.
Зарубежная премьера экспортной версии Су-57 состоялась в ноябре 2024 года на международном авиасалоне Airshow China в китайском городе Чжухай. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил высокий интерес к этой машине и сообщил, что у них "уже есть первые подписанные контракты на этот самолет".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСу-57В миреРособоронэкспортВооруженные силы Украины
 
 
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