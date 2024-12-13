В США неожиданно высказались о новом российском истребителе
MW: Су-57 оказались эффективны в зонах с высокой концентрацией ПВО
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские самолеты СУ-57 показали высокую эффективность в зонах с большой концентрацией средств ПВО на Украине, написал журнал Military Watch.
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Отмечается, что новый двигатель AL-51F-1, которым оснащены самолеты Су-57, может обеспечить их самым высоким уровнем тяги среди всех истребителей, находящихся на вооружении в мире.
Су-57, равно как американский F-22A и китайский J-20, относится к классу тяжелых истребителей (максимальная взлетная масса составляет от 34 до 38 тонн), предназначенных в первую очередь для уничтожения авиации противника и завоевания господства в воздухе. В отличие от них F-35 (30 тонн) разработан главным образом для решения ударных задач.
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Су-57 выступает носителем ракет "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности, а F-35 — только малой и средней. Это дает российскому истребителю пятого поколения безусловное преимущество в дальнем воздушном бою.
Это единственный в мире новейший истребитель, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы Вооруженным силам Украины. Он успешно выполняет боевые задачи специальной военной операции и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке.
Зарубежная премьера экспортной версии Су-57 состоялась в ноябре 2024 года на международном авиасалоне Airshow China в китайском городе Чжухай. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил высокий интерес к этой машине и сообщил, что у них "уже есть первые подписанные контракты на этот самолет".
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