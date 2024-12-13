https://ria.ru/20241213/husity-1989101158.html

Хуситы атаковали цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля

Хуситы атаковали цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля - РИА Новости, 13.12.2024

Хуситы атаковали цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало с помощью беспилотников цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:43

2024-12-13T16:43

2024-12-13T16:43

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КАИР, 13 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало с помощью беспилотников цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. "Беспилотные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провело две военные операции: в ходе первой был нанесен удар по военной цели в оккупированном Ашкелоне, в ходе второй – по цели в оккупированной Яффе (на юге Тель-Авива – ред.)", - заявил представитель хуситов. Сариа также добавил, что хуситы совместно с иракскими шиитскими группировками из "Исламского сопротивления Ирака" атаковали с помощью БПЛА цели на юге Израиля. Ранее на этой неделе хуситы заявляли об атаках на эсминцы и корабли снабжения США в Аденском заливе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20241213/zhiteli-1989047831.html

https://ria.ru/20241212/gaza-1988929915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, йемен, ашкелон, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024