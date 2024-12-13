Рейтинг@Mail.ru
Хуситы атаковали цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/husity-1989101158.html
Хуситы атаковали цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля
Хуситы атаковали цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля - РИА Новости, 13.12.2024
Хуситы атаковали цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало с помощью беспилотников цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:43
2024-12-13T16:43
в мире
израиль
йемен
ашкелон
ансар алла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921469258_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_402459461143d6e28891deeb4afff7a8.jpg
КАИР, 13 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало с помощью беспилотников цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. "Беспилотные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провело две военные операции: в ходе первой был нанесен удар по военной цели в оккупированном Ашкелоне, в ходе второй – по цели в оккупированной Яффе (на юге Тель-Авива – ред.)", - заявил представитель хуситов. Сариа также добавил, что хуситы совместно с иракскими шиитскими группировками из "Исламского сопротивления Ирака" атаковали с помощью БПЛА цели на юге Израиля. Ранее на этой неделе хуситы заявляли об атаках на эсминцы и корабли снабжения США в Аденском заливе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20241213/zhiteli-1989047831.html
https://ria.ru/20241212/gaza-1988929915.html
израиль
йемен
ашкелон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921469258_721:142:3072:1905_1920x0_80_0_0_70ce113c65649bcff706c55b11694c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, ашкелон, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Йемен, Ашкелон, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы атаковали цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля

Хуситы атаковали беспилотниками цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 13 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало с помощью беспилотников цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Беспилотные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провело две военные операции: в ходе первой был нанесен удар по военной цели в оккупированном Ашкелоне, в ходе второй – по цели в оккупированной Яффе (на юге Тель-Авива – ред.)", - заявил представитель хуситов.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Жители друзской деревни в Сирии высказались за присоединение к Израилю
Вчера, 13:43
Сариа также добавил, что хуситы совместно с иракскими шиитскими группировками из "Исламского сопротивления Ирака" атаковали с помощью БПЛА цели на юге Израиля.
Ранее на этой неделе хуситы заявляли об атаках на эсминцы и корабли снабжения США в Аденском заливе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
СМИ: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек
12 декабря, 23:23
 
В миреИзраильЙеменАшкелонАнсар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала