https://ria.ru/20241213/gorlovka-1989087167.html

Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела ВСУ

Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.12.2024

Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела ВСУ

Два поселка остались без света в пятницу в городе Горловка ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:45

2024-12-13T15:45

2024-12-13T15:45

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

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нато

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ДОНЕЦК, 13 дев – РИА Новости. Два поселка остались без света в пятницу в городе Горловка ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии обесточен поселок шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)… поселок станции Никитовка (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в пятницу в 9.20 и 13.10 мск по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города ВСУ выпустили пять снарядов "натовского" калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241212/gorlovka-1988929197.html

https://ria.ru/20241106/donetsk-1982106943.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, нато