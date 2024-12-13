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Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/gorlovka-1989087167.html
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела ВСУ
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.12.2024
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела ВСУ
Два поселка остались без света в пятницу в городе Горловка ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:45
2024-12-13T15:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 13 дев – РИА Новости. Два поселка остались без света в пятницу в городе Горловка ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии обесточен поселок шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)… поселок станции Никитовка (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в пятницу в 9.20 и 13.10 мск по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города ВСУ выпустили пять снарядов "натовского" калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20241212/gorlovka-1988929197.html
https://ria.ru/20241106/donetsk-1982106943.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела ВСУ

Приходько: два поселка в Горловке остались без электричества из-за обстрела ВСУ

© Pixabay / ehendelЛампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Pixabay / ehendel
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ДОНЕЦК, 13 дев – РИА Новости. Два поселка остались без света в пятницу в городе Горловка ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии обесточен поселок шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)… поселок станции Никитовка (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
12 декабря, 23:09
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в пятницу в 9.20 и 13.10 мск по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города ВСУ выпустили пять снарядов "натовского" калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Рабочий - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Донецке восстановили электроснабжение
6 ноября, 08:16
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролНАТО
 
 
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