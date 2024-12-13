Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон"
Маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон"
Валерий Гергиев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель Большого и Мариинского театров, маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон", передает корреспондент РИА Новости.
XXIX Церемония вручения премии "Золотой граммофон" прошла в четверг на столичной площадке "ВТБ Арена". В роли ведущих выступили Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, "Русское радио" представил Антон Юрьев.
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Музыкальный продюсер, основатель группы "Земляне" Владимир Киселев, в свою очередь, назвал маэстро настоящей легендой. "Наш лауреат, как никто, олицетворяет слово "легенда". Я горжусь, что могу от лица "Русской Медиагруппы" наградить великого гражданина, дирижера, маэстро в полном значении этого слова - Валерия Гергиева", - подчеркнул он.
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"Своим появлением здесь я хочу выразить надежду, что молодые музыканты будут иметь шанс занять положение, которое занимают яркие, знаковые фигуры в музыкальном мире", - сказал со сцены Гергиев, получая награду.
Кроме того, Гергиев передал сертификат на один миллион рублей семье Героя России Таймураза Есенова, пропавшего без вести, который родом из Северной Осетии, как и маэстро. "Я бы хотел поддержать родных и семью… Может, случится чудо - и мы его увидим", - отметил Гергиев.
"Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
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