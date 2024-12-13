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Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон" - РИА Новости, 13.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:46 13.12.2024 (обновлено: 02:52 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/gergiev-1988940249.html
Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон"
Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон" - РИА Новости, 13.12.2024
Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон"
Народный артист РФ, художественный руководитель Большого и Мариинского театров, маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон", передает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T02:46
2024-12-13T02:52
россия
москва
санкт-петербург
валерий гергиев
тимур батрутдинов
марина кравец
втб арена
"русская медиагруппа"
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель Большого и Мариинского театров, маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон", передает корреспондент РИА Новости. XXIX Церемония вручения премии "Золотой граммофон" прошла в четверг на столичной площадке "ВТБ Арена". В роли ведущих выступили Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, "Русское радио" представил Антон Юрьев. Музыкальный продюсер, основатель группы "Земляне" Владимир Киселев, в свою очередь, назвал маэстро настоящей легендой. "Наш лауреат, как никто, олицетворяет слово "легенда". Я горжусь, что могу от лица "Русской Медиагруппы" наградить великого гражданина, дирижера, маэстро в полном значении этого слова - Валерия Гергиева", - подчеркнул он. "Своим появлением здесь я хочу выразить надежду, что молодые музыканты будут иметь шанс занять положение, которое занимают яркие, знаковые фигуры в музыкальном мире", - сказал со сцены Гергиев, получая награду. Кроме того, Гергиев передал сертификат на один миллион рублей семье Героя России Таймураза Есенова, пропавшего без вести, который родом из Северной Осетии, как и маэстро. "Я бы хотел поддержать родных и семью… Может, случится чудо - и мы его увидим", - отметил Гергиев. "Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20241117/gergiev-1984212088.html
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россия, москва, санкт-петербург, валерий гергиев, тимур батрутдинов, марина кравец, втб арена, "русская медиагруппа", культура
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Валерий Гергиев, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, ВТБ Арена, "Русская медиагруппа", Культура, Культура
Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон"

Маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВалерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Валерий Гергиев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель Большого и Мариинского театров, маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон", передает корреспондент РИА Новости.
XXIX Церемония вручения премии "Золотой граммофон" прошла в четверг на столичной площадке "ВТБ Арена". В роли ведущих выступили Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, "Русское радио" представил Антон Юрьев.
Валерий Гергиев в Концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Легенда"
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Музыкальный продюсер, основатель группы "Земляне" Владимир Киселев, в свою очередь, назвал маэстро настоящей легендой. "Наш лауреат, как никто, олицетворяет слово "легенда". Я горжусь, что могу от лица "Русской Медиагруппы" наградить великого гражданина, дирижера, маэстро в полном значении этого слова - Валерия Гергиева", - подчеркнул он.
«
"Своим появлением здесь я хочу выразить надежду, что молодые музыканты будут иметь шанс занять положение, которое занимают яркие, знаковые фигуры в музыкальном мире", - сказал со сцены Гергиев, получая награду.
Кроме того, Гергиев передал сертификат на один миллион рублей семье Героя России Таймураза Есенова, пропавшего без вести, который родом из Северной Осетии, как и маэстро. "Я бы хотел поддержать родных и семью… Может, случится чудо - и мы его увидим", - отметил Гергиев.
"Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.
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КультураРоссияМоскваСанкт-ПетербургВалерий ГергиевТимур БатрутдиновМарина КравецВТБ Арена"Русская медиагруппа"Культура
 
 
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