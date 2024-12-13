В соборе Петербурга освятили новый Андреевский флаг
Митрополит Санкт-Петербургский освятил новый Андреевский флаг
© Фото предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургской митрополииОсвящение Андреевского флага в Андреевском соборе на Васильевском острове
© Фото предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургской митрополии
Освящение Андреевского флага в Андреевском соборе на Васильевском острове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков) освятил в Андреевском соборе на Васильевском острове новый Андреевский флаг для храма и гуманитарную помощь для бойцов СВО, купленную на пожертвования, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.
Русская православная церковь отмечает в пятницу день памяти святого апостола Андрея Первозванного – покровителя моряков и рыбаков. Митрополит Варсонофий возглавил праздничную Божественную литургию в Андреевском соборе на Васильевском острове, сообщила пресс-служба.
В РПЦ объяснили, чем опасно решение ЦБ о банкнотах
12 декабря, 11:28
"Правящий архиерей освятил Андреевский флаг – знамя российского флота, день которого отмечается в России 11 декабря. Новый флаг заменит старое знамя собора, расположенное в алтаре храма и являющееся одной из его исторических реликвий", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что по окончании литургии митрополит Варсонофий также освятил технику и гуманитарный груз, предназначенный для бойцов СВО. В рамках благотворительного проекта Санкт-Петербургской митрополии на фронт отправятся мотоциклы, машина, квадрокоптеры и средства подавления БПЛА, эвакуационные тележки и медикаменты. В гуманитарный груз вошли сладкие подарки от ветеранов, сухофрукты от татарской диаспоры и теплые носки от жителей Васильевского острова.
Патриарх рассказал, какой "знак" Москва подает "западному миру"
11 декабря, 13:47
"Сбор средств осуществлялся "всем миром". В нем приняли участие жители Петербурга, прихожане храмов Василеостровского благочиния, депутаты городского законодательного собрания и исполнительных органов власти, представители общественных организаций", - отметили в пресс-службе.
Также в этот день состоится награждение петербуржцев, внесших большой вклад в сохранение православной веры и культуры, возрождение и строительство храмов в Санкт-Петербурге.
Апостол Андрей - первый ученик Иисуса Христа. Он считается покровителем рыбаков, поскольку до встречи с Господом вместе со своим братом Симоном - будущим апостолом Петром - занимался рыбной ловлей. По преданию, апостол Андрей принял мученическую кончину в Патрах около 67 года. Крест, на котором он был распят, имел особую форму - в виде латинской цифры X.
РПЦ надеется, что христианам помогут сохранить святыни в Сирии
12 декабря, 07:10
В России со времен Петра I покровительство апостола Андрея прочно связано с моряками и флотом - император особо почитал апостола Андрея и в честь него основал первый в России орден, а Андреевский крест стали изображать на флагах российского флота.
В 2024 году исполняется 295 лет со дня закладки деревянного Андреевского собора, он сгорел от удара молнии. В 1764-1768 годах был построен новый каменный храм. Андреевский собор был закрыт в 1938 году. С 1973 года храм арендовал Институт и музей этнографии им. Петра Великого. Храм возвращен РПЦ в 1992–1994 годах, отреставрирован в начале 2000-х годов.
В РПЦ прокомментировали запрет клипа Моргенштерна*
10 декабря, 15:27