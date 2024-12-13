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В соборе Петербурга освятили новый Андреевский флаг - РИА Новости, 13.12.2024
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Религия
 
13:03 13.12.2024 (обновлено: 17:27 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/flag-1989040371.html
В соборе Петербурга освятили новый Андреевский флаг
В соборе Петербурга освятили новый Андреевский флаг - РИА Новости, 13.12.2024
В соборе Петербурга освятили новый Андреевский флаг
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков) освятил в Андреевском соборе на Васильевском острове новый Андреевский флаг для храма и... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:03
2024-12-13T17:27
религия
россия
санкт-петербург
петр i
русская православная церковь
санкт-петербургская митрополия
религия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков) освятил в Андреевском соборе на Васильевском острове новый Андреевский флаг для храма и гуманитарную помощь для бойцов СВО, купленную на пожертвования, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской епархии. Русская православная церковь отмечает в пятницу день памяти святого апостола Андрея Первозванного – покровителя моряков и рыбаков. Митрополит Варсонофий возглавил праздничную Божественную литургию в Андреевском соборе на Васильевском острове, сообщила пресс-служба. "Правящий архиерей освятил Андреевский флаг – знамя российского флота, день которого отмечается в России 11 декабря. Новый флаг заменит старое знамя собора, расположенное в алтаре храма и являющееся одной из его исторических реликвий", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что по окончании литургии митрополит Варсонофий также освятил технику и гуманитарный груз, предназначенный для бойцов СВО. В рамках благотворительного проекта Санкт-Петербургской митрополии на фронт отправятся мотоциклы, машина, квадрокоптеры и средства подавления БПЛА, эвакуационные тележки и медикаменты. В гуманитарный груз вошли сладкие подарки от ветеранов, сухофрукты от татарской диаспоры и теплые носки от жителей Васильевского острова. "Сбор средств осуществлялся "всем миром". В нем приняли участие жители Петербурга, прихожане храмов Василеостровского благочиния, депутаты городского законодательного собрания и исполнительных органов власти, представители общественных организаций", - отметили в пресс-службе. Также в этот день состоится награждение петербуржцев, внесших большой вклад в сохранение православной веры и культуры, возрождение и строительство храмов в Санкт-Петербурге. Апостол Андрей - первый ученик Иисуса Христа. Он считается покровителем рыбаков, поскольку до встречи с Господом вместе со своим братом Симоном - будущим апостолом Петром - занимался рыбной ловлей. По преданию, апостол Андрей принял мученическую кончину в Патрах около 67 года. Крест, на котором он был распят, имел особую форму - в виде латинской цифры X. В России со времен Петра I покровительство апостола Андрея прочно связано с моряками и флотом - император особо почитал апостола Андрея и в честь него основал первый в России орден, а Андреевский крест стали изображать на флагах российского флота. В 2024 году исполняется 295 лет со дня закладки деревянного Андреевского собора, он сгорел от удара молнии. В 1764-1768 годах был построен новый каменный храм. Андреевский собор был закрыт в 1938 году. С 1973 года храм арендовал Институт и музей этнографии им. Петра Великого. Храм возвращен РПЦ в 1992–1994 годах, отреставрирован в начале 2000-х годов.
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россия, санкт-петербург, петр i, русская православная церковь, санкт-петербургская митрополия, религия
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Петр I, Русская православная церковь, Санкт-Петербургская митрополия, Религия
В соборе Петербурга освятили новый Андреевский флаг

Митрополит Санкт-Петербургский освятил новый Андреевский флаг

© Фото предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургской митрополииОсвящение Андреевского флага в Андреевском соборе на Васильевском острове
Освящение Андреевского флага в Андреевском соборе на Васильевском острове - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургской митрополии
Освящение Андреевского флага в Андреевском соборе на Васильевском острове
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков) освятил в Андреевском соборе на Васильевском острове новый Андреевский флаг для храма и гуманитарную помощь для бойцов СВО, купленную на пожертвования, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.
Русская православная церковь отмечает в пятницу день памяти святого апостола Андрея Первозванного – покровителя моряков и рыбаков. Митрополит Варсонофий возглавил праздничную Божественную литургию в Андреевском соборе на Васильевском острове, сообщила пресс-служба.
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"Правящий архиерей освятил Андреевский флаг – знамя российского флота, день которого отмечается в России 11 декабря. Новый флаг заменит старое знамя собора, расположенное в алтаре храма и являющееся одной из его исторических реликвий", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что по окончании литургии митрополит Варсонофий также освятил технику и гуманитарный груз, предназначенный для бойцов СВО. В рамках благотворительного проекта Санкт-Петербургской митрополии на фронт отправятся мотоциклы, машина, квадрокоптеры и средства подавления БПЛА, эвакуационные тележки и медикаменты. В гуманитарный груз вошли сладкие подарки от ветеранов, сухофрукты от татарской диаспоры и теплые носки от жителей Васильевского острова.
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"Сбор средств осуществлялся "всем миром". В нем приняли участие жители Петербурга, прихожане храмов Василеостровского благочиния, депутаты городского законодательного собрания и исполнительных органов власти, представители общественных организаций", - отметили в пресс-службе.
Также в этот день состоится награждение петербуржцев, внесших большой вклад в сохранение православной веры и культуры, возрождение и строительство храмов в Санкт-Петербурге.
Апостол Андрей - первый ученик Иисуса Христа. Он считается покровителем рыбаков, поскольку до встречи с Господом вместе со своим братом Симоном - будущим апостолом Петром - занимался рыбной ловлей. По преданию, апостол Андрей принял мученическую кончину в Патрах около 67 года. Крест, на котором он был распят, имел особую форму - в виде латинской цифры X.
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В 2024 году исполняется 295 лет со дня закладки деревянного Андреевского собора, он сгорел от удара молнии. В 1764-1768 годах был построен новый каменный храм. Андреевский собор был закрыт в 1938 году. С 1973 года храм арендовал Институт и музей этнографии им. Петра Великого. Храм возвращен РПЦ в 1992–1994 годах, отреставрирован в начале 2000-х годов.
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