https://ria.ru/20241213/es-1989103477.html
ЕС пока не рассматривает снятие санкций с Сирии, сообщил источник
ЕС пока не рассматривает снятие санкций с Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 13.12.2024
ЕС пока не рассматривает снятие санкций с Сирии, сообщил источник
Евросоюз пока не обсуждает снятие санкций с Сирии, он будет наблюдать за действиями новых властей, их отношением к меньшинствам, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:53
2024-12-13T16:53
2024-12-13T17:11
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Евросоюз пока не обсуждает снятие санкций с Сирии, он будет наблюдать за действиями новых властей, их отношением к меньшинствам, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Ситуация на Ближнем Востоке, а также обстановка в Сирии будут обсуждаться на заседании глав МИД стран ЕС 16 декабря."С начала гражданской войны 11 лет назад против Сирии были введены значительные санкции. Сейчас идет обсуждение не того, стоит или нет снимать санкции. Сейчас важно оценить, как новые власти в Дамаске будут действовать, в частности, в отношении защиты этнических и религиозных меньшинств", - сказал он.Также в ЕС обратят внимание на усилия по нормализации обстановки в стране, если таковые последуют, добавил он. По его словам, от этого будут зависеть и возможные контакты, и взаимодействие Евросоюза с новыми властями в Дамаске. Пока, по словам истопника, ЕС намерен посылать Сирии "соответствующие сигналы".
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евросоюз, в мире, грузия, протесты в грузии — 2024, брюссель, дамаск (город)
Евросоюз, В мире, Грузия, Протесты в Грузии — 2024, Брюссель, Дамаск (город)
ЕС пока не рассматривает снятие санкций с Сирии, сообщил источник
ЕС пока не рассматривает снятие санкций с Сирии, будет наблюдать за властями