В деле осужденного в "Черном дельфине" раскрыли новый эпизод
Экспертиза раскрыла новый эпизод в деле осужденного в "Черном дельфине" Шевцова
© ГСУ СК РФ по Санкт-ПетербургуОсужденный, подозреваемый в совершении изнасилования и убийства малолетней в 2002 году. Кадр видео
Осужденный, подозреваемый в совершении изнасилования и убийства малолетней в 2002 году. Кадр видео
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генетическая экспертиза помогла раскрыть новый эпизод в деле заключенного, отбывающего пожизненное в "Черном дельфине" за убийство бывшей жены и ребенка - выяснилось, что в 2002 году мужчина изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Изобличить фигуранта удалось благодаря генетической экспертизе. С одежды погибшей 22 года назад были изъяты биологические материалы. По результатам исследования установлено, что они принадлежат осужденному", - сказала Волк.
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В Telegram-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу уточняется, что речь идет о Виталии Шевцове, отбывающем пожизненное заключение в колонии "Черный дельфин" за убийство женщины и ребенка в мае 2011 года.
По версии следствия, Шевцов в ночь на 24 сентября 2002 года, находясь на пустыре между проспектом Большевиков и улицей Тельмана, напал на 11-летнюю девочку и нанес ей множественные удары по голове тупым предметом, после чего совершил ее изнасилование. От полученных телесных повреждений малолетняя скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.
Следователями фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении. С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, а также выявление возможного совершения аналогичных преступлений.
Источник: Галявиев будет отбывать наказание в "Черном дельфине"
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