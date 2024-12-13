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В деле осужденного в "Черном дельфине" раскрыли новый эпизод - РИА Новости, 13.12.2024
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17:10 13.12.2024 (обновлено: 17:17 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/delfin-1989106126.html
В деле осужденного в "Черном дельфине" раскрыли новый эпизод
В деле осужденного в "Черном дельфине" раскрыли новый эпизод - РИА Новости, 13.12.2024
В деле осужденного в "Черном дельфине" раскрыли новый эпизод
Генетическая экспертиза помогла раскрыть новый эпизод в деле заключенного, отбывающего пожизненное в "Черном дельфине" за убийство бывшей жены и ребенка -... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:10
2024-12-13T17:17
происшествия
россия
санкт-петербург
ирина волк
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генетическая экспертиза помогла раскрыть новый эпизод в деле заключенного, отбывающего пожизненное в "Черном дельфине" за убийство бывшей жены и ребенка - выяснилось, что в 2002 году мужчина изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Изобличить фигуранта удалось благодаря генетической экспертизе. С одежды погибшей 22 года назад были изъяты биологические материалы. По результатам исследования установлено, что они принадлежат осужденному", - сказала Волк. В Telegram-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу уточняется, что речь идет о Виталии Шевцове, отбывающем пожизненное заключение в колонии "Черный дельфин" за убийство женщины и ребенка в мае 2011 года. По версии следствия, Шевцов в ночь на 24 сентября 2002 года, находясь на пустыре между проспектом Большевиков и улицей Тельмана, напал на 11-летнюю девочку и нанес ей множественные удары по голове тупым предметом, после чего совершил ее изнасилование. От полученных телесных повреждений малолетняя скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся. Следователями фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении. С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, а также выявление возможного совершения аналогичных преступлений.
https://ria.ru/20240423/koloniya-1941781570.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В деле осужденного в "Черном дельфине" раскрыли новый эпизод

Экспертиза раскрыла новый эпизод в деле осужденного в "Черном дельфине" Шевцова

© ГСУ СК РФ по Санкт-ПетербургуОсужденный, подозреваемый в совершении изнасилования и убийства малолетней в 2002 году. Кадр видео
Осужденный, подозреваемый в совершении изнасилования и убийства малолетней в 2002 году. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
Осужденный, подозреваемый в совершении изнасилования и убийства малолетней в 2002 году. Кадр видео
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генетическая экспертиза помогла раскрыть новый эпизод в деле заключенного, отбывающего пожизненное в "Черном дельфине" за убийство бывшей жены и ребенка - выяснилось, что в 2002 году мужчина изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Изобличить фигуранта удалось благодаря генетической экспертизе. С одежды погибшей 22 года назад были изъяты биологические материалы. По результатам исследования установлено, что они принадлежат осужденному", - сказала Волк.
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23 апреля, 15:11
В Telegram-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу уточняется, что речь идет о Виталии Шевцове, отбывающем пожизненное заключение в колонии "Черный дельфин" за убийство женщины и ребенка в мае 2011 года.
По версии следствия, Шевцов в ночь на 24 сентября 2002 года, находясь на пустыре между проспектом Большевиков и улицей Тельмана, напал на 11-летнюю девочку и нанес ей множественные удары по голове тупым предметом, после чего совершил ее изнасилование. От полученных телесных повреждений малолетняя скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.
Следователями фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении. С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, а также выявление возможного совершения аналогичных преступлений.
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Источник: Галявиев будет отбывать наказание в "Черном дельфине"
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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