https://ria.ru/20241213/delfin-1989106126.html

В деле осужденного в "Черном дельфине" раскрыли новый эпизод

В деле осужденного в "Черном дельфине" раскрыли новый эпизод - РИА Новости, 13.12.2024

В деле осужденного в "Черном дельфине" раскрыли новый эпизод

Генетическая экспертиза помогла раскрыть новый эпизод в деле заключенного, отбывающего пожизненное в "Черном дельфине" за убийство бывшей жены и ребенка -... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:10

2024-12-13T17:10

2024-12-13T17:17

происшествия

россия

санкт-петербург

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989107263_0:0:2530:1423_1920x0_80_0_0_437a7b09870d71a4cb2b7f5fd309e945.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генетическая экспертиза помогла раскрыть новый эпизод в деле заключенного, отбывающего пожизненное в "Черном дельфине" за убийство бывшей жены и ребенка - выяснилось, что в 2002 году мужчина изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Изобличить фигуранта удалось благодаря генетической экспертизе. С одежды погибшей 22 года назад были изъяты биологические материалы. По результатам исследования установлено, что они принадлежат осужденному", - сказала Волк. В Telegram-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу уточняется, что речь идет о Виталии Шевцове, отбывающем пожизненное заключение в колонии "Черный дельфин" за убийство женщины и ребенка в мае 2011 года. По версии следствия, Шевцов в ночь на 24 сентября 2002 года, находясь на пустыре между проспектом Большевиков и улицей Тельмана, напал на 11-летнюю девочку и нанес ей множественные удары по голове тупым предметом, после чего совершил ее изнасилование. От полученных телесных повреждений малолетняя скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся. Следователями фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении. С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, а также выявление возможного совершения аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20240423/koloniya-1941781570.html

https://ria.ru/20230809/galyaviev-1889016401.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)