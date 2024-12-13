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В Подмосковье наградили тренеров победителей чемпионата "Профессионалы"
В Подмосковье наградили тренеров победителей чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 13.12.2024
В Подмосковье наградили тренеров победителей чемпионата "Профессионалы"
Тренеры, которые подготовили подмосковных победителей и призеров Национального чемпионата "Профессионалы", были награждены в региональном министерстве... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T23:30
2024-12-13T23:30
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тренеры, которые подготовили подмосковных победителей и призеров Национального чемпионата "Профессионалы", были награждены в региональном министерстве образования, сообщает пресс-служба ведомства. Сборная Московской области завоевала 22 медали: девять золотых, девять серебряных и четыре бронзовые, а также вошла в топ-3 субъектов РФ - лидеров чемпионата по профессиональному мастерству. Медали завоевали студенты и школьники в компетенциях: эксплуатация беспилотных авиационных систем, ремонт беспилотных летательных аппаратов, промышленная автоматика, электроника, промышленная механика и монтаж, облицовка плиткой, сантехника и отопление и пр. Правительством Московской области с 2025 года предусмотрены выплаты премий победителям, призерам и тренерам чемпионата профессионального мастерства: за 1 место - 200 тысяч рублей, за 2 место - 150 тысяч рублей, а за 3 место - 100 тысяч рублей. Также со следующего года вводятся выплаты победителю и лауреатам регионального этапа Всероссийского конкурса "Мастер года". Победитель получит 200 тысяч рублей, а лауреаты конкурса - по 100 тысяч рублей. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходил в Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября. Специальности чемпионата представляют наиболее значимые и востребованные отрасли экономики: от строительства, транспорта и судостроения до 3D-моделирования, программирования и ремонта беспилотных летательных аппаратов. За победу в чемпионате "Профессионалы" боролись школьники и студенты профессиональных учебных заведений России и других стран. В финал вышли победители региональных отборочных этапов.
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Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Санкт-Петербург
В Подмосковье наградили тренеров победителей чемпионата "Профессионалы"
Тренеров победителей чемпионата "Профессионалы" наградили в Подмосковье
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тренеры, которые подготовили подмосковных победителей и призеров Национального чемпионата "Профессионалы", были награждены в региональном министерстве образования, сообщает пресс-служба ведомства.
Сборная Московской области завоевала 22 медали: девять золотых, девять серебряных и четыре бронзовые, а также вошла в топ-3 субъектов РФ - лидеров чемпионата по профессиональному мастерству.
Медали завоевали студенты и школьники в компетенциях: эксплуатация беспилотных авиационных систем, ремонт беспилотных летательных аппаратов, промышленная автоматика, электроника, промышленная механика и монтаж, облицовка плиткой, сантехника и отопление и пр.
Правительством Московской области с 2025 года предусмотрены выплаты премий победителям, призерам и тренерам чемпионата профессионального мастерства: за 1 место - 200 тысяч рублей, за 2 место - 150 тысяч рублей, а за 3 место - 100 тысяч рублей. Также со следующего года вводятся выплаты победителю и лауреатам регионального этапа Всероссийского конкурса "Мастер года". Победитель получит 200 тысяч рублей, а лауреаты конкурса - по 100 тысяч рублей.
Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходил в Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября. Специальности чемпионата представляют наиболее значимые и востребованные отрасли экономики: от строительства, транспорта и судостроения до 3D-моделирования, программирования и ремонта беспилотных летательных аппаратов.
За победу в чемпионате "Профессионалы" боролись школьники и студенты профессиональных учебных заведений России и других стран. В финал вышли победители региональных отборочных этапов.