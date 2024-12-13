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В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024

В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Курской областях, сообщили власти этих регионов. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T23:50

2024-12-13T23:50

2024-12-13T23:50

специальная военная операция на украине

курская область

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Курской областях, сообщили власти этих регионов. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. Одновременно с этим опасность атаки БПЛА объявили в соседней Курской области. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении оперативного штаба Курской области в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241213/rszo-1989157828.html

курская область

воронежская область

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курская область, воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, украина