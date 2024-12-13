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В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/bpla-1989164439.html
В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.12.2024
В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Курской областях, сообщили власти этих регионов. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T23:50
2024-12-13T23:50
специальная военная операция на украине
курская область
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
украина
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Курской областях, сообщили власти этих регионов. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. Одновременно с этим опасность атаки БПЛА объявили в соседней Курской области. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении оперативного штаба Курской области в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241213/rszo-1989157828.html
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курская область, воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Украина
В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотников

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Курской областях, сообщили власти этих регионов.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
Одновременно с этим опасность атаки БПЛА объявили в соседней Курской области.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении оперативного штаба Курской области в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)РоссияУкраина
 
 
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