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Русских наградил сотрудников детской больницы в честь 30-летия учреждения

Русских наградил сотрудников детской больницы в честь 30-летия учреждения - РИА Новости, 13.12.2024

Русских наградил сотрудников детской больницы в честь 30-летия учреждения

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поздравил коллектив Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева с 30-летием учреждения РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:17

2024-12-13T19:17

2024-12-13T19:17

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поздравил коллектив Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева с 30-летием учреждения и вручил награды, сообщает пресс-служба регионального правительства. Торжественное мероприятие состоялось в пятницу. В нем также приняли участие председатель комитета по социальной политике Заксобрания Сергей Шерстнев, министр здравоохранения области Мария Шалягина, представители медицинских учреждений региона и ветераны. "Больница была построена в сложное для страны время и сегодня является флагманом детского здравоохранения региона. Многие доктора, медицинские сестры работают с момента открытия учреждения и помогли улучшить состояние здоровья не одного поколения. Ежегодно в стационаре проходят лечение более 20 тысяч детей. Благодарю всех ветеранов и работников учреждения и поздравляю с такой значимой датой. Ваша работа очень трудна, но вы справляетесь с ней на высочайшем уровне", - приводит пресс-служба слова губернатора. Он добавил, что больница активно развивается и сегодня, в том числе благодаря национальному проекту "Здравоохранение". В этом году было отремонтировано хирургическое отделение и полностью модернизировано приемное отделение. "Особое внимание этому учреждению будем уделять и дальше", - сказал Русских. В пресс-службе напомнили, что здание больницы было возведено по поручению бывшего главы региона Юрия Горячева. Официальное открытие УОДКБ состоялось 22 декабря 1994 года. Учреждение оказывает помощь по 26 профилям, имеет 510 коек круглосуточного стационара. Там работают кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, кабинет диагностики ретинопатии недоношенных детей, единственный в регионе центр анестезиологии и реанимации для детей и новорожденных. В ходе торжественного мероприятия были награждены сотрудники, внесшие значительный вклад в развитие здравоохранения. В свою очередь, Шалягина заявила, что за эти годы больница добилась значительных успехов. В хирургическом отделении внедрены современные виды операций новорожденным, что позволяет своевременно оказывать помощь младенцам, не направляя их за пределы региона. "Организована медико-генетическая служба, реализующая федеральную программу расширенного неонатального скрининга. Правильно выстроенная работа врачей, а также повышение качества оказания медицинской помощи за последние годы позволили добиться значительного снижения уровня младенческой смертности в регионе. Сердечно благодарю весь коллектив за ваш труд. Надеюсь, что каждый новый шаг в развитии вашего учреждения будет направлен на благо здоровья детей. Успехов в вашей дальнейшей работе", - сказала министр.

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общество, здоровье - общество, ульяновская область, алексей русских, россия