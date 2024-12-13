https://ria.ru/20241213/aydar-1989005215.html

Появились кадры задержания участника батальона "Айдар"* в ЛНР

Появились кадры задержания участника батальона "Айдар"* в ЛНР - РИА Новости, 13.12.2024

Появились кадры задержания участника батальона "Айдар"* в ЛНР

Управление СК РФ по ЛНР в Telegram-канале опубликовало кадры задержания участника запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"*. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T11:12

2024-12-13T11:12

2024-12-13T11:12

россия

луганская народная республика

днепропетровская область

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989003606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32451ae0ee27b1e77488408cb79d3801.jpg

ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Управление СК РФ по ЛНР в Telegram-канале опубликовало кадры задержания участника запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"*. Ранее о его задержании РИА Новости сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "В 2019 году я прошел обучение в Днепропетровской области, после чего попал в десантно-штурмовой батальон "Айдар"*, где воевал против населения ЛНР… Я сожалею, что участвовал в батальоне "Айдар"*, - говорит мужчина на видео.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241103/vsu-1981678335.html

россия

луганская народная республика

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание участника запрещенного в Российской Федерации батальона "Айдар" Задержание участника запрещенного в Российской Федерации батальона "Айдар" 2024-12-13T11:12 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, днепропетровская область, следственный комитет россии (ск рф), безопасность