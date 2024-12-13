https://ria.ru/20241213/aydar-1989005215.html
Появились кадры задержания участника батальона "Айдар"* в ЛНР
Появились кадры задержания участника батальона "Айдар"* в ЛНР - РИА Новости, 13.12.2024
Появились кадры задержания участника батальона "Айдар"* в ЛНР
Управление СК РФ по ЛНР в Telegram-канале опубликовало кадры задержания участника запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"*. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:12
2024-12-13T11:12
2024-12-13T11:12
россия
луганская народная республика
днепропетровская область
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Управление СК РФ по ЛНР в Telegram-канале опубликовало кадры задержания участника запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"*. Ранее о его задержании РИА Новости сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "В 2019 году я прошел обучение в Днепропетровской области, после чего попал в десантно-штурмовой батальон "Айдар"*, где воевал против населения ЛНР… Я сожалею, что участвовал в батальоне "Айдар"*, - говорит мужчина на видео.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241103/vsu-1981678335.html
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Задержание участника запрещенного в Российской Федерации батальона "Айдар"
Задержание участника запрещенного в Российской Федерации батальона "Айдар"
2024-12-13T11:12
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россия, луганская народная республика, днепропетровская область, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Днепропетровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Появились кадры задержания участника батальона "Айдар"* в ЛНР
СК опубликовал кадры задержания участника батальона "Айдар" в ЛНР