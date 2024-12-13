https://ria.ru/20241213/aydar-1988996165.html
В ЛНР задержали боевика "Айдара"*
В ЛНР задержали боевика "Айдара"* - РИА Новости, 13.12.2024
В ЛНР задержали боевика "Айдара"*
В ЛНР задержали участника запрещенного в России украинского батальона "Айдар"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:29
2024-12-13T10:29
2024-12-13T14:32
россия
луганская народная республика
попасная
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 13 дек — РИА Новости. В ЛНР задержали участника запрещенного в России украинского батальона "Айдар"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Елена Марковская. "Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике задержан боец батальона "Айдар"* за участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205. 4 УК)", — сказала она.По ее словам, подозреваемый в январе 2019 года вступил в ряды 24-го батальона территориальной обороны "Айдара"*. "Айдаровец был направлен в город Попасная, где участвовал боях с подразделениями Народной милиции ЛНР. Преступная деятельность фигуранта уголовного дела выявлена во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ (Федеральной службы войск национальной гвардии. — Прим. ред.)", — добавила Марковская.Мужчина дал признательные показания, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте. Сейчас продолжается сбор и фиксация доказательств преступной деятельности подозреваемого.Также управление СК по ЛНР опубликовало кадры задержания мужчины."В 2019 году я прошел обучение в Днепропетровской области, после чего попал в десантно-штурмовой батальон "Айдар"*, где воевал против населения ЛНР", — говорит злоумышленник на видео.Он выразил сожаление, что участвовал в деятельности террористической организации.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20241212/terakt-1988785703.html
https://ria.ru/20240702/kraken-1956774890.html
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Задержание участника запрещенного в Российской Федерации батальона "Айдар"
Задержание участника запрещенного в Российской Федерации батальона "Айдар"
2024-12-13T10:29
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россия, луганская народная республика, попасная, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Попасная, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
В ЛНР задержали боевика "Айдара"*
СК: в ЛНР задержали боевика "Айдара"