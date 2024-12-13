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Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей
Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей - РИА Новости, 13.12.2024
Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей
Центр Астаны, в том числе жилые комплексы и административные здания, остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей, сообщает в пятницу пресс-служба РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:42
2024-12-13T19:42
2024-12-13T19:42
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АСТАНА, 13 дек – РИА Новости. Центр Астаны, в том числе жилые комплексы и административные здания, остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей, сообщает в пятницу пресс-служба электрораспределительной компании "Астана РЭК". "На подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта. Причиной стало хищение кабельной линии. Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переключения", - говорится в сообщении. Уточняется, что без электричества остаются 11 жилых комплексов, а также здание МИД республики. Корреспондент РИА Новости передает, что частичное отключение электричества произошло в районе, в котором находятся здания министерств, правительства, парламента Казахстана, а также в километре от резиденции президента республики.
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астана, казахстан, в мире
Астана, Казахстан, В мире
Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей
Центр Астаны остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей
АСТАНА, 13 дек – РИА Новости.
Центр Астаны, в том числе жилые комплексы и административные здания, остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей, сообщает в пятницу пресс-служба электрораспределительной компании "Астана РЭК
".
"На подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта. Причиной стало хищение кабельной линии. Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переключения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что без электричества остаются 11 жилых комплексов, а также здание МИД республики.
Корреспондент РИА Новости передает, что частичное отключение электричества произошло в районе, в котором находятся здания министерств, правительства, парламента Казахстана, а также в километре от резиденции президента республики.