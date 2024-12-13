Рейтинг@Mail.ru
Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/astana-1989140771.html
Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей
Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей - РИА Новости, 13.12.2024
Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей
Центр Астаны, в том числе жилые комплексы и административные здания, остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей, сообщает в пятницу пресс-служба РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:42
2024-12-13T19:42
астана
казахстан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/72/1559577299_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_48d102690aa02e93bf06eab4ad0a1820.jpg
АСТАНА, 13 дек – РИА Новости. Центр Астаны, в том числе жилые комплексы и административные здания, остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей, сообщает в пятницу пресс-служба электрораспределительной компании "Астана РЭК". "На подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта. Причиной стало хищение кабельной линии. Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переключения", - говорится в сообщении. Уточняется, что без электричества остаются 11 жилых комплексов, а также здание МИД республики. Корреспондент РИА Новости передает, что частичное отключение электричества произошло в районе, в котором находятся здания министерств, правительства, парламента Казахстана, а также в километре от резиденции президента республики.
https://ria.ru/20241211/abkhaziya-1988600135.html
астана
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/72/1559577299_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6106571e3d2cc9f4b95f9e3e666e31fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астана, казахстан, в мире
Астана, Казахстан, В мире
Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей

Центр Астаны остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Астана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 13 дек – РИА Новости. Центр Астаны, в том числе жилые комплексы и административные здания, остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей, сообщает в пятницу пресс-служба электрораспределительной компании "Астана РЭК".
"На подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта. Причиной стало хищение кабельной линии. Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переключения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что без электричества остаются 11 жилых комплексов, а также здание МИД республики.
Корреспондент РИА Новости передает, что частичное отключение электричества произошло в районе, в котором находятся здания министерств, правительства, парламента Казахстана, а также в километре от резиденции президента республики.
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Абхазия осталась без электричества
11 декабря, 14:03
 
АстанаКазахстанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала