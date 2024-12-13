https://ria.ru/20241213/astana-1989140771.html

Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей

Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей - РИА Новости, 13.12.2024

Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей

Центр Астаны, в том числе жилые комплексы и административные здания, остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей, сообщает в пятницу пресс-служба РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:42

2024-12-13T19:42

2024-12-13T19:42

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АСТАНА, 13 дек – РИА Новости. Центр Астаны, в том числе жилые комплексы и административные здания, остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей, сообщает в пятницу пресс-служба электрораспределительной компании "Астана РЭК". "На подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта. Причиной стало хищение кабельной линии. Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переключения", - говорится в сообщении. Уточняется, что без электричества остаются 11 жилых комплексов, а также здание МИД республики. Корреспондент РИА Новости передает, что частичное отключение электричества произошло в районе, в котором находятся здания министерств, правительства, парламента Казахстана, а также в километре от резиденции президента республики.

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